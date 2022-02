Jorge Campos, en fora de joc

En la majoria d'esports, l'anticipació és una virtut. En el futbol, també, però voler anticipar-se massa a l'hora de fer una rematada et pot fer caure en fora de joc.

Aquest dimarts, dBalears ha publicat un article, molt llegit, de Pere Bueno, titulat 'Centra Martí March, remata Jorge Campos' on el sindicalista dibuixa un possible escenari de futur si s'arriba a aprovar la Llei d'educació tal i com està redactada actualment. El delegat del partit feixista espanyol, Vox, a les Illes Balears, Jorge Campos, ha volgut anticipar-se i marcar un gol amb una piulada des del seu perfil de Twitter.

Massa prest per cantar gol. Fora de joc. Gol anul·lat.