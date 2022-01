Què ens falta saber dels atacs del 17-A-2017?

Les investigacions policials i judicials sobre els assassinats del 17 d'agost de 2017 a La Rambla de Barcelona i a Cambrils s'han tancat en fals, en el sentit que queden molts incògnites per resoldre.

En aquells atacs varen morir tretze persones a La Rambla, una altra durant el trajecte de fugida de l'assassí i una altra a Cambrils. A més a més, durant aquells atacs hi va haver un centenar de persones ferides a Barcelona i sis a Cambrils. Els autors directes d’aquesta matança, varen morir i alguns companys seus havien mort abans en l'explosió a una casa d'Alcanar.

De moment, després de gairebé cinc anys, resten molts punts foscos d'aquest cas.

Ens falta saber...

- Com es va produir el procés de formació de l'escamot terrorista?

- La casa d'Alcanar i alguns dels membres del grup estaven sota vigilància? O, simplement, cap cos policial o militar el va detectar?

- Quins eren els plans reals de l'escamot?

- A quins llocs feien comptes atemptar?

- Quines vinculacions exactes va mantenir el líder de l'escamot, Abdelbaki Es-Satty, amb el CNI i amb la Guàrdia Civil?

- Com va aconseguir Abdelbaki Es-Satty evitar l'expulsió administrativa de l'Estat espanyol decretada uns anys abans dels atemptats?

- Tot i que els atemptats varen ser reivindicats per Estat Islàmic, falta saber amb més detall si realment hi havia cap relació prèvia dels autors dels atacs amb l'organització gihadista internacional.

- Hi va haver negligència d'algun cos policial o algun aparell de l'Estat espanyol?

Queden moltes incògnites per resoldre. No s'entén, per tant, el poc interès per continuar investigant el cas i arribar al punt més proper possible a la veritat. Que és la millor manera d'evitar noves matances com la d'aquell funest 17 d'agost de 2017.