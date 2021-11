El dilluns següent al Black Friday, es celebra el Cyber Monday, i entre mig, el Buy Nothing Day o Dia Mundial Sense Compres, que és una jornada de protesta en contra del consumisme nascuda a Canada.

Es tracta d’una jornada mundial que se celebra un dia després del Black Friday amb l’objectiu de protestar contra les compres desenfrenades i de promoure altres models de vida. Aplicar els principis d’aquesta jornada, diàriament i com a forma de vida, contribueix a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment del número 12: consum i producció sostenibles.

Es recomana un consum sostenible, és a dir planificat i responsable. No comprar si no és allò imprescindible i quan es tria un producte fer-ho a partir de criteris com la proximitat, la responsabilitat social i la sostenibilitat.

Ara que venen dies durant els quals es fan moltes compres, evidentment ens afegim a aquestes recomanacions.

I entre tant Black Friday, Cyber Monday i Buy Nothing Day, també vos recomanam que a l'hora de fer les vostres compres, tengueu en compte la proximitat, la responsabilitat social i la sostenibilitat lingüística.