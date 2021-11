Enderrock i el baby boom de fills d'Antònia Font

Aquest dijous s'ha celebrat al teatre Xesc Forteza de Palma la gala de lliurament de la quarta edició dels Premis Enderrock a la música feta a les Illes Balears. Ha estat un èxit absolut.

Però el vertader èxit dels Premis Enderrock rau en que en només quatre anys ja han aconseguit l'objectiu principal que tenien quan es va decidir posar-los en marxa. El palmarès, les actuacions i la platea de la gala de dijous en són l'escenificació més evident: l'escena musical de les Balears s'ha revolucionat per complet durant aquests darrers anys, ha crescut i s'ha rejovenit i això, amb la pandèmia pel mig. I Iniciatives com els Premis Enderrock no en són alienes a aquest nou boom de grups i cantautors que, d'una manera a o l'altra, són els 'fills musicals' d'Antònia Font.

I segurament (modestament ho dic) la feina dels companys d'Ona Mediterrània també hi ha ajudat.

El director de la revista Enderrock, Lluís Gendrau, i el seu equip, han sabut teixir, amb tenacitat i paciència, una xarxa de complicitats que ha estat capaç de multiplicar la feina d'altaveu que fa Enderrock, i posar-la al servei de les noves veus nascudes a les Balears que demostren que si no arribaven al gran públic no era per manca de talent.

A la fi s'ha aconseguit rompre el perniciós cercle viciós que impedia als joves músics illencs mostrar la seva producció i, per tant, en no poder-la mostrar, no es creava la demanda que acaba sent estímul per a continuar creant i produint.

Anam pel bon camí. Continuem fent feina entre tots. Bé, entre tots no, n'hi ha que s'estimen més dedicar els doblers que s'haurien de dedicar a la protecció del territori d'aquí o la salut de la gent d'aquí a potenciar la industria musical de fora...

Si amb el poc de què disposam ja hem estat capaços d'ajudar a la revolució musical que s'ha fet, imaginau-vos si les institucions apostassin de veritat per la música de les Balears el que seriem capaços de fer. Vos imaginau que les institucions dedicassin el més d'un milió d'euros que han dedicat a una festa dels 40 Principales a la nostra música, als nostres creadors, als nostres productors?

Reivindiquem que els doblers dels imposts dels ciutadans de les Balears siguin per als creadors i productors de les Balears i, sobretot avui, celebrem el boom que viu la nostra música!