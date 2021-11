Un Espai imprescindible

L'Espai Mallorca va néixer d'una iniciativa conjunta de la Conselleria de Cultura del Consell de Mallorca, dirigida aleshores per Damià Pons, amb el Gremi d'Editors de les Balears.

Es va crear al setembre de 1998 com un pont cultural que ajudava ala promoció i difusió de la cultura de les Illes Balears al Principat de Catalunya. Durant els 14 anys que va estar al carrer Hospital de Barcelona va ser un espai difusor de la cultura i un eficient hub de connexions i sinergies.

A partir del gener de 2012, a conseqüència de les polítiques demolidores contra tot allò que fes olor de cultura o de llengua catalana, promogudes pel neonazi, José Ramón Bauzà Díaz, es va veure abocat al tancament.

Però com en tantes altres qüestions culturals, la societat civil organitzada va salvar el projecte i aquell mateix any, la plataforma Crits i renou per l'Espai Mallorca aconseguia obrir un altre local al Raval de Barcelona.

Aquest cap de setmana l'Espai Mallorca de Barcelona ha celebrat

el 8è aniversari d'aquesta nova etapa. Una etapa brillant, plena d'activitat associativa de joves i clau en la difusió de la cultura feta a les Balears a Barcelona i al Principat.

Avui, gràcies a la iniciativa, la capacitat, la voluntat i la tenacitat dels centenars de joves illencs que s'hi han compromès, l'Espai Mallorca és un punt de trobada imprescindible, un centre neuràlgic de difusió de la nostra cultura i un viver de nous projectes culturals i associatius.

L'Espai compleix, també, la funció de pedrera associativa i d'escola de militància per a molts joves estudiants que, provinents de Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera, desenvolupen el seu compromís amb la llengua, la cultura i el País.

Per molts anys, Espai Mallorca!