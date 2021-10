Rodolfo Martín Villa, exministre de l'Interior espanyol, responsable de la violència d'Estat que va provocar desenes de morts, especialment a Euskal Herria i el País Valencià, haurà de respondre davant la Justícia per alguns dels crims comesos sota la seva responsabilitat.

Martín Villa haurà de respondre davant la Justícia, però no davant els tribunals espanyols, que s'han distingit històricament per no només no perseguir els feixistes, per molt assassins que siguin, sinó per protegir-los.

En aquesta cas, ha hagut de tornar a ser la Justícia argentina la que ha processat aquest malvat que, tanmateix, morirà a Espanya protegit per l'Estat terrorista que ell mateix va ajudar a conformar, com va morir un altre assassí, el falangista José Utrera Molina.

La jutgessa argentina, María Servini, ha processat l'exministre espanyol, que haurà de respondre per l'acusació de quatre homicidis durant la Transició. La jutgessa l'ha processat per les matances de Vitòria el 1976 i Pamplona el 1978.

Com a curiositat, destaquem que a l'acta de processament de Martín Villa s'hi pot llegir una curiosa i ben actual referència als crits de la policia: «A por ellos hasta matarlos», poc abans de fer realitat els plans cridats.

És molt poc consol per a les víctimes del terror franquista que l'acció de la justícia argentina serveixi, com a mínim, perquè la veritat de les accions criminals de Martín Villa, quedi oficialment escrita en algun lloc.

Sabem que el procés contra Martín Villa no tendrà cap efecte real sobre un criminal que morirà, com el seu cabdill, protegit i agombolat per l'Estat espanyol.

Que sigui aquest honor, al mateix temps, la seva vergonya.