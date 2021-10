Al 'caudillo' a l'ombra Aznar li escapen els pets

Els racistes blancs americans, quan varen haver abolit oficialment l'esclavatge, conservaren intacta la supermacia i els privilegis dels blancs i la discriminació i la subordinació dels negres de mil maneres en qualsevol aspecte de la vida. Una d'aquestes maneres era no deixar-los fer feines normals ni aprendre cap ofici i tenir-los tan sols les portes obertes a feines que els blancs no volien fer. Per exemple, fer sabates net es. Passejar-se per les places i carrers principals de pobles i de ciutats amb un caixonet de fusta, ple de pots de betum, espalmadors i pedaços, damunt el qual els blancs posaven el peu amb la sabata perquè el negret, acotat, la hi fes ben neta i ben lluenta, era una imatge habitual fins ben entrat el segle XX, al cap d'un segle de l'aboliment de l'esclavatge.

Ho vénc a dir perquè els supremacistes blancs, a més de tancar les portes als negres en la pràctica a qualsevol feina llevat de fer sabates netes, se trepitjaven la barra en justificar aquesta discriminació dient que “els negres només serveixen per a fer sabates netes”. És possible més cinisme? No ho paga respondre!

Idò bé: aquesta setmana, el supremacista i ultranacionalista castellà Aznar, autèntic 'caudillo' a l'ombra que no fa res pus més que dia i nit, amb la seva 'FAES', que cavil·lar idees per a construir doctrina feixista i escampar-la per tots els canals d'adoctrinament de masses, aquest subjecte no ha tengudes altres feines més que declarar que “en las instituciones sólo pueden hablar castellano, que és la lengua en que nos entendemos totos”. De manera que fa tres segles que l'estat de n'Aznar fa de tot i molt per a imposar el castellà als pobles que no el tenen com a llengua nadiva, que som els catalanoparlants i els bascoparlants i manté en el més estricte monolingüisme castellà tots els pobles ibèrics d'aquesta llengua, que s'estenen d'Oviedo a Múrcia i d'Osca a Huelva, i llavors presenta el “nos entendemos todos”, o sia, el resultat d'aquesta política lingüística ultranacionalista, com una carambola natural i espontània, com si sempre la cosa fos anada així i en català no s'hi entengués tothom perquè sí.

I tanmateix no, 'caudillo' a l'ombra: a Mallorca mateix, fa tan sols un segle, la immensa majoria ni parlava ni entenia l'espanyol. I així serien avui les coses si no haguéssem perdut el nostre Regne propi, que Castella ens va abolir el 1715. I així serien si, de quan va començar l'escolarització general de la població, Mallorca hagués disposat d'escola mallorquina. I si, de quan s'estengueren entre la població els mitjans àudiovisuals i escrits de comunicació de masses, vénc a dir la premsa, la ràdio, el cine sonor, la televisió, Mallorca hagués disposat de mitjans propis. I si haguéssem conservada la sobirania que tenguérem fins que el borbó Felipe V ens la va abolir, de manera que hauríem controlada l'entrada d'immigració, la qual hauria percebut el català com l'eina útil i necessària per a viure a Mallorca.

Si no ho creus, Aznar, prova d'anar a fer una volta per Portugal, veiam si t'hi entendran gaire, per dins aquesta nació que, essent independent de Castella, se considerava d'Espanya tant com Castella, Navarra o la Corona d'Aragó. Així anaven les coses el temps de la monarquia Hispànica, la d'abans de la borbònica. De manera que el nom d'Espanya, abans que Castella el se fes seu, era un terme geogràfic plurinacional, tant si t'agrada com si no, com ho són avui els termes 'Escandinàvia', 'els Balcans' o 'Europa', per dir uns exemples.

Així és que això d'”en castellano nos entendemos todos” i d'“España no és ni multinacional ni multinivel ni la madre que los parió”, no són més que pets que t'escapen, com a un vellet que ja no els controla, desentones amb la Història, amb la qual concorda el famós mapa de la Biblioteca Nacional Española, que considera els territoris mediterranis de l'Estat “la España incorporada o asimilada” i els destria de la “foral”, que són les terres basques, i dels de l'”España puramente constitucional”, que és la teva, Aznar. I desentones amb les “nacionalidades y regiones” que reconeix la 'Constitución' espanyola, que consideres 'sagrada'. O només són sagrats els articles que t'agraden a tu, Aznar?