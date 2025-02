Mai hem abonat cap teoria de la conspiració. I sempre que hem pogut l'hem ajudat a desmuntar.

Acceptem que, si bé sempre hi ha hagut dubtes molt importants, en el cas dels atacs jihadistes a Barcelona i Cambrils l'agost de 2017, sobretot amb l'actuació dels serveis secrets espanyols, les teories que mantenien que l'Estat espanyol era, com a mínim còmplice dels atacs, podien classificar-se com d'una certa conspiranoia.

Però als molts indicis que ja existien, ara cal afegir que Mohàmmed Houli Chemlal, condemnat a quaranta-tres anys de presó pels atacs de Barcelona i Cambrils del 2017, únic supervivent reconegut de l’explosió de la casa d’Alcanar ha donat dues dades claus.

D'un costat ha declarat que «el CNI tenia coneixement de les intencions de l’imam i va permetre que ens menjàs el cap. Ho dic ara i no ho vaig dir abans perquè tenia por que ens pogués perjudicar. Però ja estic condemnat i no tenc res a perdre.»

També ha explicat que Mohàmmed Hichamy –abatut per la policia a Cambrils– li va dir que a vegades quan es reunien amb l’imam els deia que havien de marxar perquè després havia de rebre agents del CNI.

De manera que a dia d'avui hi ha més proves, més clares i més coherents que apunten que els serveis secrets estaven darrere dels plans de l'escamot jihadista que ho desmentesquin. De fet, no hi ha cap prova que apunti que el CNI no hi va tenir cap paper.

El 17 d'agost de 2017, horabaixa, es va produir l'atropellament massiu i deliberat a La Rambla de Barcelona que va provocar la mort de 15 persones.

L'atac va tenir una rèplica a Cambrils i després resultaria connectat amb una explosió a Alcanar el dia abans.

També se sap que:

1 - El mes de novembre de 2014, agents de la policia espanyola varen avisar a una cèl·lula Jihadista que preparava un atemptat a Catalunya que estaven sent vigilats pels Mossos d'Esquadra. La delació va posar en perill la vida d'un agent dels Mossos que estava infiltrat en el grup.

2 – El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va declarar públicament que estava disposat a aturar el referèndum d'autodeterminació usant TOTS els mitjans.

3 – El líder de la cèl·lula jihadista del 17-A, l'imam de Ripoll, Abdelbaki es Satty, era col·laborador del CNI.

4 – El CNI va esborrar els antecedents policials d'Abdelbaki es Satty

5 - La periodista nord-americana del New York Times, Rukmini Callimachi, va revelar que la policia (no aclareix quina) va parlar per telèfon amb Younes Abouyaaqoub, una hora abans que aquest perpetràs l'atropellament múltiple a La rambla de Barcelona.

6 – El mes de gener del 2012, després de sortir de la presó, Es Satty va viatjar a Bèlgica, va treballar com a conductor de camions a Anvers. Després es va instal·lar a Vilvoorde, als afores de Brussel·les. Allà va comentar a membres de la comunitat musulmana que era un confident dels serveis d'intel·ligència d'Espanya segons informa l'equip de la BBC format per Sam Piranty, Antía Castedo i Faisal Irshaid.

7 - El 25 de maig del 2017, El CNI i els Mossos d'Esquadra varen rebre un avís d'una font d'intel·ligència que els alertava de la possible comissió d'un atemptat jihadista aquest estiu a la Rambla de Barcelona. El mateix 17 d'agost, El Periódico de Catalunya, amb una celeritat sospitosa, en va informar. Obviant que l'elecció de La Rambla per part de Younes Abouyaaqoub com a objectiu de l'atac va ser una decisió de darrer moment.

8 – Cal recordar les paraules de l'aleshores ministre d'afers exteriors del govern Rajoy i un dels responsables directes de contrarestar l'independentisme català, José Manuel García-Margallo: «a partir de la segona quinzena d'agost començaran a passar coses a Catalunya» i aquestes altres: «Un atac terrorista se supera, la dissolució d'Espanya és irreversible».

9 – Gairebé tots els membres directes de l'escamot són morts. Segons informacions de diaris espanyols, el membre dels Mossos que va executar quatre dels terroristes és un exmembre de l'exèrcit espanyol.

10 – La data escollida per fer els atacs era la mateixa setmana que havia de ser decisiva en la convocatòria del referèndum d'autodeterminació de Catalunya i, desgraciadament, és versemblant (hi ha precedents que així ho indiquen) que els terroristes comptassin amb l'ajuda d'algú de l'aparell de l'Estat.

11- L'únic membre de l'escamot viu ha explicat sense cap tipus de vacil·lació que el CNI estava en contacte permanent amb Abdelbaki es Satty.

Amb tot el que avui se sap, la teoria conspiranoica és la que intenta negar la implicació del CNI amb els atemptats.