Pau Rivadulla i Duró, raper i poeta, conegut com Pablo Hasél es troba segrestat a la presó de Ponent, com a ostatge de l’Estat monàrquic espanyol acusat de suposats delictes com «enaltiment del terrorisme», «calúmnies» i «injúries contra la corona». És a dir, cap fet real. Només interpretacions de la seva obra artística.

Hasél és considerat un pres de consciència o una víctima d'empresonament injust contra la llibertat d’expressió per part de diverses organitzacions internacionals de defensa dels Drets Humans. Aquests 4 anys d’empresonament de Pablo Hasél són una vergonya per als seus carcellers, des del rei espanyol fins l’administració de justícia espanyola i la classe de polítics professionals, entre els quals, alguns autodenominats d’esquerres o progressistes que en no fer res per l’alliberament immediat de Hasél n’esdevenen còmplices. I nosaltres? La societat civil, les persones demòcrates, defensores dels Drets Humans no podem acceptar que s’allargui més aquesta injustícia. Hem de rebel·lar-nos, organitzar-nos, mobilitzar-nos per aconseguir que aquesta vergonya s’acabi ja. Som-hi! Posem en llibertat en Pablo Hasél!