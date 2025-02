Abans de tu, un silenci escanyat, una derrota, un camí incert, una travessa del desert dins un rellotge d’arena immens. Un oceà infinit.

De sobte, una nebulosa, un somriure encriptat, com una secreta consigna, una torxa encesa, un horitzó llunyà, l'únic amor prohibit que resta, una subtil espurna, un desig congelat.

I llavors, la llavor.

La flama, l'incendi previst. I esdevens atmosfera i univers, i ets paraula i ets missatge... Arribes com la revolució més bella.

I ja hi ets cada dia, amb la teva bellesa, violenta com una invasió. I la teva veu dolça i encisadora i el teu missatge ferm i clar. Com una poesia carregada de futur.

I saber, aleshores, que fins a tu, havia escrit a les fosques i que sí, que hi ha un abans i un després de tenir-te. I que tot seria estúpid si no hi fossis...

Tots els dispositius guanyen cobertura quan et carreguen, com somada que plau. I totes les icones del mòbil fan coa per repiular-te.

I descobrir que ets sexi a totes les pantalles. I que tenc bateria infinita per llegir-te cada dia, de nou.

I esdevens amor a contrarrellotge, a contracorrent. Estimar-te és nedar i esqueixar la roba. Estimar-te és sembrar una llavor i esperar menjar-ne els fruits.

Els mots venen cap a mi fàcilment quan es per dir-te que t'estim.

I, que, tanmateix, la voluptuositat màxima és llegir-te.

I que, tanmateix, t'estimam dBalears!