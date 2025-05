Declaració de guerra: PP i Vox pacten arraconar el català de l'Ensenyament i l'Administració i derogar la llei de Memòria Democràtica

Els grups parlamentaris del PP i Vox han pactat, arran de l'acord per a aprovar els pressupostos autonòmics de les Balears d'aquest 2025, modificar la llei educativa per arraconar el català i imposar el castellà com a llengua vehicular.

Igualment, el pacte inclou la derogació de a llei de Memòria Democràtica.

Així consta en el document consensuat i rubricat pels portaveus en el Parlament de tots dos partits, Sebastià Sagreras i Manuela Cañadas, després que aquest divendres el Consell de Govern hagi donat llum verda al projecte de llei de pressupostos.

Les mesures recollides estableixen les bases de col·laboració perquè Vox doni suport als pressupostos i «són reflex dels valors compartits i del compromís de totes dues formacions».

Entre altres assumptes, l'acord contempla la derogació de la llei de Memòria Democràtica de les Balears, cosa que estava previst que es dugués a terme a la fi de l'any passat però que els vots del PP i de l'esquerra varen impedir.

Conservadors i neofeixistes han pactat avançar en el pla de segregació escolar per motiu de llengua, «garantint els recursos suficients per a la seva aplicació en educació primària i la seva extensió a secundària durant el pròxim curs 2025-2026».

PP-Vox han pactat que hi hagi un centre educatiu al pla de segregació en totes les comarques de les Illes abans de final de legislatura i que els pares puguin triar la primera llengua d'ensenyament dels seus fills emplenant la matricula de manera telemàtica.

Així mateix, es pretenen ampliar les adaptacions curriculars i l'exempció de l'avaluació de llengua catalana per a alumnes de famílies que es desplacen de manera temporal per raons degudament justificades a les Balears i permetre que en aquelles oposicions per a places docents de molt difícil cobertura només s'hagi d'acreditar el coneixement de català una vegada obtinguda la plaça.

També han pactat que la nota necessària en finalitzar ESO i Batxillerat per a obtenir el títol de català B2 i C1, respectivament, a la nota requerida pels criteris del marc europeu de llengües de referència i garantir l'obtenció del certificat per part dels alumnes que cursen un any acadèmic fora de l'Estat sempre que no sigui el darrer curs de la respectiva etapa educativa.

Arraconament del català a la Funció Pública

El document també contempla una bateria de mesures per a tractar de garantir que a tots els formularis i tràmits de l'administració pública dirigits als ciutadans s'imposi el castellà i una desaparició paulatina del requisit de català per accedir a la Funció Pública.

L'acord també recull que el personal que s'ha estabilitzat sense tenir el nivell de català en el seu moment requerit, i que disposa d'un termini de dos anys per a obtenir la titulació corresponent --ara ampliada a partir de l'últim decret llei aprovat pel Govern fins als quatre anys-- no sigui remogut del seu lloc de treball.

Racisme institucionalitzat

En matèria de migració també han pactat mesures com no acollir més menors migrants no acompanyats procedents del repartiment d'altres comunitats autònomes ni finançar nous centres d'acolliment per a aquest col·lectiu a les Balears

Així mateix, han consensuat realitzar proves d'edat de major fiabilitat i procedir a la tramitació d'expulsió d'aquells que no superin aquesta prova atenint a les lleis d'estrangeria.