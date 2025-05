L’IEE insta Prohens a fer enrere en els seus acords amb Vox que només miren de «dinamitar el català»

L’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) lamenta «profundament» l’acord pressupostari a què han arribat els grups del PP i de Vox al Parlament de les Illes Balears i que ha significat que el Govern de les Illes Balears accepti «l'aplicació de les ànsies de Vox d'acabar amb l’ensenyament en català en aquesta terra».

L’IEE rebutja plenament decisions futures preses com que el català deixi de ser la llengua vehicular del sistema d'ensenyament a les Balears i les Pitiüses, que hi hagi una exempció de fins a 4 anys per als alumnes d'incorporació recent al nostre sistema d'ensenyament, que decaigui el requisit del coneixement de la llengua catalana per aquelles places docents de difícil provisió i que es rebaixi la nota mínima per obtenir una titulació oficial en acabar l'ESO i el Batxillerat.

Segons l’IEE, «contràriament al que hauria de fer, que és enfortir l’ensenyament en la llengua pròpia d’aquestes illes i facilitar la integració de les persones nouvingudes en edat escolar i treballar per la cohesió social, l’Executiu del PP liderat per Prohens s’ha aplegat als designis de Vox per poder veure aprovats els pressupostos del GOIB i, així, fer realitat els millors dels somnis de la ultradreta en la seua persecució a la llengua catalana i l’ensenyament públic».

Com que aquest acord ha de ser ratificat pel Parlament de les Illes Balears, l’IEE insta Margalida Prohens, Vicent Marí (diputat i president del Consell d'Eivissa) i la resta de diputats del PP a renunciar a aquests acords i cercar altres suports parlamentaris per aprovar els pressupostos de la CAIB. «Rebutjam de ple que la llengua catalana i l’ensenyament continuïn sent moneda de canvi en les negociacions amb la ultradreta. Si no compta amb altres suports, sempre és preferible tenir uns pressupostos prorrogats que ser còmplices d’aquesta mania persecutòria contra el català i l’ensenyament públic», ha assegurat la institució.