Qualifiquen d'«escàndol» que el Govern se serveixi de trànsfugues per a l'aprovació del sostre de despesa

El PSIB ha qualificat aquest dimarts al Parlament d'«escàndol» que el Govern se serveixi de diputats trànsfugues per a l'aprovació del sostre de despesa, en referència a Agustí Buades, Xisco Cardona i Llorenç Córdoba.

En aquests termes s'ha pronunciat, al debat d'una interpel·lació a l'Executiu, el diputat del PSIB Carles Bona, qui ha demanat a l'Executiu autonòmic que si no té els vots necessaris per a aprovar el sostre de despesa, el retiri «i no el sotmetin a interessos espuris». Bona ha rebutjat com una «estafa política» que es normalitzi el suport als diputats trànsfugues.

Al final de la intervenció del diputat han demanat la paraula els ex de Vox i ara diputats no adscrits Agustí Buades i Xisco Cardona per a rebutjar que se'ls acusi de trànsfugues.