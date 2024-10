Prohens insisteix que «no hi ha condicions» per a acollir menors migrants d'altres territoris: «Coincidim amb Vox»

La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha insistit que les Balears «no tenen condicions» per a acollir menors migrants no acompanyats d'altres territoris de l'Estat. «En aquest cas coincidim amb Vox», ha assenyalat.

Així s'ha expressat la líder de l'Executiu aquest dilluns després que Vox hagi anunciat que s'abstendrà a la votació del sostre de despesa després d'arrencar el compromís del PP perquè no accedesqui al repartiment de menors migrants no acompanyats que proposa el Govern espanyol.

«La negociació dels pressupostos i de la lletra petita dels pressupostos continua oberta i, com saben, no parl mai de negociacions obertes», ha assenyalat Prohens.

Tot i això, ha manifestat que el tema dels menors no acompanyats «no és nou» i ha reiterat que les Balears «no tenen condicions» per a rebre menors no acompanyats d'altres territoris de l'Estat.