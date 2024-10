Promouen mocions a les Balears per a «denunciar la violència verbal i física de membres de la dreta i ultradreta»

Davant el darrer escàndol protagonitzat pel regidor de Per Balears, Jorge de Diego, a l'Ajuntament de Sant Lluís, el PSOE Menorca es mostra preocupat per «aquesta deriva de la dreta i ultradreta» i vol denunciar públicament «actituds autoritàries i agressives que estan adoptant alguns membres de govern».

Cal recordar que el PSOE i Volem Sant Lluís varen denunciar haver estat víctimes d'insults i amenaces i d'una conducta «agressiva i intimidadora» per part de De Diego, de qui asseguren que en un debat en una comissió informativa del Ajuntament va arribar a «enfrontar-se corporalment» amb un altre regidor de l'oposició.

Segons assenyalen, es tracta d'una dinàmica que es reprodueix a nivell estatal i que «es multiplica a nivell autonòmic, insular i local». El partit defensa que la falta de respecte i de tolerància no tenen cabuda en les administracions, i adverteix que si es traspassen aquestes línies «s'han de prendre decisions contundents, a l'altura del que s'espera dels responsables públics».

El PSOE remarca que els exemples d'aquests comportaments són clars: «A nivell autonòmic, el president de Vox del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Le Senne, i a nivell insular, el director insular Mateu Aínsa i el conseller Simón Gornés. A nivell local, el regidor Jorge de Diego a Sant Lluís i el membre del PP de la junta local de Fornells, Toni Riera. Tots aquests casos tenen un denominador comú: la violència verbal i física acompanyada pel silenci còmplice del PP. Una perillosa escalada d'hostilitat i enfrontament que no només perjudica el clima de respecte i diàleg que ha de caracteritzar la política, sinó que també alimenta la polarització de la societat».

En aquest sentit, el PSOE Menorca considera que és inacceptable que càrrecs públics, amb la responsabilitat de representar els menorquins, emprin a consciència la seva posició pública per a «fomentar la divisió, l'odi i la confrontació». «El llenguatge despòtic, autoritari i agressiu només contribueix a distorsionar el debat i a desviar l'atenció dels problemes reals que afecten la nostra societat», apunten. Per tant, el PSOE exigeix «més seny, responsabilitat i coherència en la seva forma d'actuar, la qual ha de ser un exemple per a tots i totes».

Per tot açò, el partit presentarà mocions a tots els nivells per tal de reprovar aquestes actituds i «redreçar els mals comportaments dels càrrecs, ja que no poden quedar impunes». I el PSOE reitera el seu advertiment al fet que «si el PP vota en contra d'aquestes iniciatives i no es posiciona a favor dels valors del respecte i la tolerància, la gent entendrà que normalitzen situacions que són totalment intolerables».