Més per Menorca demana «contundència» contra les conductes agressives d'alguns càrrecs públics

L'Executiva de Més per Menorca ha manifestat aquest dissabte públicament el seu «malestar» provocat per «l'escalada de tensió i crispació» propiciada per alguns càrrecs públics durant les darreres setmanes i la «permissivitat» davant un seguit de fets lamentables.



Concretament, el partit menorquinista ha reclamat al PP que «no protegeixi als càrrecs públics que mantenen actituds agressives dins o fora de les institucions públiques». La formació ecosobiranista es refereix a diversos escàndols com l'escena protagonitzada pel president del Parlament, Gabriel Le Senne, el cas del director insular, Mateu Aínsa, i el darrer incident amb el regidor de Sant Lluís, Jorge De Diego.



En tots els casos, els menorquinistes han considerat que el PP «ha protegit als protagonistes i que tant la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, com el president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, com la batlessa de Sant Lluís, Loles Tronch, menystenen els fets i protegeixen a persones que han demostrat no estar a l'altura del càrrec».



El coordinador general de Més per Menorca, Esteve Barceló, ha considerat que «no es poden tolerar actituds intimidatòries, insultants ni agressives d'un càrrec públic contra altres càrrecs o ciutadans, per això, demanam un clam unitari contra els darrers successos viscuts per evitar que la tensió política augmenti». Barceló ha reconegut que «ens preocupa que si deixam passar aquests fets greus com si no res, en un futur ens podem lamentar de no haver-los aturat».



Des de l'Executiva de Més per Menorca han volgut traslladar un missatge de suport a totes les persones afectades i, en especial, «als companys i companyes de Volem Sant Lluís» a qui han reiterat «tot el suport en la seva lluita per acabar amb actituds virulentes contra companys de consistori».