El Consell de Mallorca anima la ciutadania a moure's amb un mitjà alternatiu al cotxe una setmana després que Galmés votàs en contra de limitar l'entrada de vehicles

El Consell de Mallorca ha anunciat la seva participació en la Setmana Europea de la Mobilitat, conjuntament amb l'Ajuntament de Palma.

Amb motiu de la celebració del Dia Europeu sense Cotxes, que té lloc aquest divendres 22 de setembre, des de la institució s'han sumat a la iniciativa «El Repte», que té per objectiu que els desplaçaments per anar a la feina es facin amb un mitjà de transport alternatiu al cotxe particular.

«Des de la institució insular animam a tots els ciutadans a participar-hi. Si us inscriviu, participareu en un sorteig amb molts de premis», així han encoratjat a la ciutadania a sumar-se a la iniciativa.

També han recordat que el mateix 22 de setembre «seran gratuïts els viatges en bus urbà, tren i metro sense la necessitat de disposar de Targeta Ciutadana o Intermodal».

Proposició de Llei

El Partit Popular va votar el passat dijous 14 de setembre en contra de la proposta de Més per Mallorca per limitar l'entrada i circulació de vehicles a Mallorca.