MÉS lamenta la «deriva negacionista» del Consell i denuncia que no organitza cap activitat per a la Setmana Europea de la Mobilitat

El portaveu de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha lamentat la «deriva negacionista» del nou govern insular a qui ha acusat de no celebrar enguany cap activitat institucional amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. En aquest context, Alzamora ha retret al president Llorenç Galmés que «hagi abandonat el seu paper institucional en no organitzar cap acte per commemorar el Dia Europeu Sense Cotxes que se celebra aquest divendres». En paraules d’Alzamora, «el PP ha fet seus els postulats negacionistes dels seus socis de govern i actua en contra del sentit comú i de l’evidència científica».

Jaume Alzamora remarca que els darrers anys el Consell ha celebrat simbòlicament aquesta data que té l’objectiu de conscienciar els ciutadans sobre la contribució del trànsit privat a les emissions dels gasos d’efecte hivernacle. Enguany, però, el Consell no ha anunciat cap activitat, assenyalen. «Fa unes setmanes varen suprimir els tallers escolars sobre el canvi climàtic i ara això. És innegable que el PP ha prioritzat l’agenda negacionista».

Segons el portaveu ecosobiranista, «plou sobre banyat». De fet, ha remarcat que en dos mesos l’única mesura en matèria de mobilitat ha estat anunciar l’ampliació de carrils a la Via de Cintura de Palma. En contraposició al model del pacte PP-VOX, Alzamora ha insistit a defensar un «ordenament eficaç» de la mobilitat. Així, ha recordat que el ple de la institució va aprovar una proposta de MÉS per Mallorca per instar el Govern a iniciar el procés per a l'efectiu traspàs de competències de transport terrestre. «La millora de la mobilitat passa inexorablement per assumir les competències en matèria de transport terrestre. Només d'aquesta manera el Consell podrà dissenyar i executar de manera ordenada i global un sistema públic de transport que integri, a més, la xarxa de Serveis Ferroviaris de Mallorca», ha assegurat Alzamora.

Finalment, Jaume Alzamora ha reivindicat un transport públic «regular i de qualitat durant tot l'any que no estigui pensat només per als turistes i que sigui una alternativa real per a la població resident a l'illa».