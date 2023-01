Rosa Cursach: «Les dones necessitam que els homes no es pensin que som seves»

La directora d'Igualtat i Diversitat del Consell de Mallorca, Rosa Cursach, ha reclamat aquest dimarts, en una roda de premsa per presentar un projecte de pisos d'acollida per a dones víctimes de violència masclista i explotació sexual, la necessitat de fer extensiu el missatge de «les dones no són de ningú».

Davant l'increment en els darrers dies del nombre de dones assassinades per les seves parelles o exparelles, Cursach ha indicat que «la protecció serà necessària mentre hi hagi dones assassinades per homes que es creuen que són seves i poden decidir sobre la seva vida i la seva mort». I ha afegit que, més enllà d'ordres de protecció i vigilància, es necessita conscienciació i canvi social.

La directora d'Igualtat ha argumentat que per afrontar aquesta xacra cal incidir en la prevenció i la sensibilització, així com en l'educació a les escoles i en la formació de treballadors socials, perquè «la resposta no és només penal».