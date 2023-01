Presenten Aurora, una xarxa de 30 pisos a Mallorca per a més de 100 dones víctimes de violència masclista

El conseller Javier de Juan i la directora insular d’Igualtat i Diversitat, Rosa Cursach, han presentat aquest dimarts el projecte Aurora. Una xarxa d’habitatges a diferents municipis de Mallorca per a víctimes de violències masclistes i els seus fills mentre duri el procés d’atenció integral i que també inclou un pis d’acollida per a dones víctimes d’explotació sexual. El Consell ha tret a licitació la creació de 60 places residencials noves que se sumen a les 41 de les que ha disposat el Consell fins ara al casal Ariadna. Així, la institució disposarà de 101 places a pisos per a atendre víctimes de violència masclista. El projecte Aurora significa un increment del 150% de places, que suposa passar dels 8 habitatges actuals a 30 pisos.

De Juan ha explicat que el Consell aposta per la creació d’un servei d’atenció integral a les víctimes de violència masclista, amb un circuit que pugui garantir la protecció i la recuperació d’aquestes dones durant les diferents etapes per les quals han de passar per a la seva recuperació. Un servei de primera acollida, per a continuació iniciar una etapa de recuperació que s’ha de dur a terme en habitatges d’acollida residencial, i en cas de ser necessari, en paral·lel a la segona fase o tot d’una sigui possible, un itinerari d’inserció laboral. Aquesta atenció integral inclou la creació de centres específics per a problemàtiques de salut que poden venir associades a la violència masclista.

El conseller ha explicat que amb el projecte Aurora es millora l’atenció de manera més personalitzada i adaptada a les realitats de cada una de les dones i infants. També ha incidit en la reducció del risc de contacte amb el maltractador amb més ubicacions arreu de Mallorca.

Les dades recollides sobre l’ocupació dels habitatges d’acollida de víctimes de violència masclista del Consell durant l’any 2021 indiquen que en total hi hagut una ocupació màxima de 126 persones. Una xifra que en 2022 no es redueix.