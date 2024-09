Nou cas de discriminació lingüística en una botiga Primor: si parles català ni t'entenen ni t'atenen

La redacció del dBalears ha pogut conèixer un cas de discriminació lingüística que ha succeït aquest dimecres al centre de Palma, concretament al Primor del carrer Sant Miquel. Una ciutadana s'ha dirigit en català a les treballadores de la botiga de cosmètica i, en repetides ocasions, l'han volgut forçar a canviar de llengua per poder ser atesa.

«He demanat un arrissador de pestanyes, fent el gest d'arrissar-me les pestanyes, i la dependenta m'ha dit 'no te entiendo'». A continuació, la M. M. li ha dit 'un rizador de pestañas' i la dependenta li ha indicat que els trobaria al fons de la botiga.

«Arrissador - Rizador, Pestanyes - Pestañas, no hi ha tanta diferència, damunt fent el barbarisme», ha lamentat la M. M. Quan ha tornat a la cua per pagar, ha demanat que li cobressin amb «targeta» i la caixera li ha dit: «'¿el qué?'», amb aires de superioritat i gairebé cridant. La clienta ho ha repetit diverses vegades, fins que una altra treballadora s'ha dirigit a la caixera i li ha traduït: «'tarjeta'».

«Només senties anglès a dins la botiga, i de ben segur que la treballadora els atén perfectament. M'he sentit en una situació molt vulnerable». No és la primera vegada que es denuncien casos de discriminació lingüística en aquesta cadena de perfumeries: el passat mes de desembre una ciutadana va anar a comprar a la botiga Primor del Festival Park, situat al municipi de Marratxí, i les dependentes van dir-li que no tenien per què entendre el mallorquí. A més, es van negar a donar-li un full de reclamació.