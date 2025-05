15J: Més de seixanta entitats convoquen la manifestació contra la massificació: «Per una vida digna, aturem la turistificació!»

La lluita continua. Aquest dissabte, 31 de maig, a les portes de l’estiu i d’una temporada alta turística que «ja és asfixiant», la Plataforma Menys Turisme, Més Vida ha presentat la manifestació del proper diumenge, 15 de juny, que vol ser un clam de protesta contra la manca d’accés a l’habitatge i contra la massificació turística desbocada. La manifestació, que compta amb l’adhesió de més de seixanta entitats, partirà a les 18.00 hores de la plaça d’Espanya de Palma per a recórrer els principals carrers de Ciutat. «Ens manifestam pel dret a una vida digna i per exigir posar fre a la turistificació en una mobilització simultània amb les Pitiüses i coordinada amb altres territoris que formen part de la Xarxa del Sud d’Europa contra la Turistificació, com Barcelona o Donostia», han explicat les entitats en una roda de premsa.

Segons els convocants, «fa dècades que l’explotació turística dels nostres territoris provoca reaccions i mobilitzacions en contra, però les del passat estiu van representar un salt rellevant tant en qualitat com en quantitat. L’espurna de Canàries el 20 d’abril no trigaria a estendre’s a les Illes, Barcelona, Cantàbria, Donostia, Alacant, Menorca, Cadis, Granada, etc. Aviat farà un any, el 21 de juliol, que, a Mallorca, vàrem sortir massivament als carrers sota el lema ‘Canviem el Rumb. Posem límits al turisme’». «Aquestes mobilitzacions populars coincidien a deixar clar que els nostres territoris no estan en venda i que urgeix posar límits al creixement del turisme, en reclamar un canvi de rumb i en assenyalar la via del decreixement turístic com a sortida enfront de la sobreexplotació del territori, dels seus recursos i l’arraconament dels residents i les seves necessitats vitals en benefici del capital turístic», han assegurat.

Per a les entitats, «la majoria van ser manifestacions multitudinàries i sense precedents, amb imatges que van fer la volta al món i consolidaren un relat del turisme impensable fa poc temps. El relat realista d’una indústria extractiva que empobreix la gent, fent-li impossible l’accés a un habitatge digne i concentrant tota activitat econòmica i productiva en aquest sector tan injust i explotador. Una indústria que en plena crisi ecològica contamina aigua, aire i sol, representa el 9% de les emissions responsables de l’escalfament del planeta i esgota la seva capacitat biofísica quant a energia i recursos naturals, que acapara territori, comerç i serveis, infraestructures i transport públic, subvencions i privilegis del sector públic. Uns impactes que ens afecten a totes i a tots però no de manera homogènia, ja que amplifiquen les injustícies estructurals: l’explotació de la turistització és més acusada en qui pateix discriminacions resultants de la racialització, el gènere, l’orientació sexual o el capacitisme, i afecta de manera interseccional».

Així, segons han continuat explicat les entitats, «el rebuig que mostràrem al model turístic i les demandes que es varen fer en aquestes mobilitzacions han estat ignorades per les institucions i ridiculitzades pel sector turístic, manipulant l’opinió pública, amb falsos anuncis de reenfocament del negoci turístic cap a la suposada sostenibilitat: meses, pactes de sostenibilitat, grups d’experts, anuncis partidistes, etc. En realitat, tot és manipulació del llenguatge i negació del problema d’arrel que implica el model turístic que no volen canviar per res».

De fet, segons les entitats, «la temporada s’ha encetat ja amb situacions invivibles a municipis com Sóller, Artà, Palma, etc. on la vida quotidiana es fa cada cop més insuportable. Carreteres i vies senceres tallades per proves turístico-esportives, rècords de creueristes, carrers, places i mercats saturats de turistes, ocupats i mercantilitzats, i la situació del problema de l’habitatge cada cop més sagnant i sense solucions. Paral·lelament i en silenci, s’han impulsat normatives regressives en termes ambientals i socials, i sobretot territorials. Ara mateix, amb la instrumentalització del problema de l’habitatge, les illes pateixen una nova onada de destrucció territorial, desregulació normativa, i exhauriment de recursos per a l’amnistia urbanística al sòl rústic i el procés de liberalització del sòl, amb requalificacions de sòl i cessió de sòl públic a promotors privats impulsats per PP amb aliança amb Vox. Més construcció, més especulació, més destrucció territorial i més pressió sobre les Illes que han encetat la via d’acceleració cap al col·lapse».

Així, davant aquesta realitat «insofrible i indignant», segons les entitats, «hem de tornar a fer-nos sentir: el model turístic ens empobreix i ens condueix al col·lapse. I som moltes i cada vegada més- persones residents, treballadores dels sectors vinculats directament i indirectament amb el turisme, amb càrregues de treball extenuants, treballadores i treballadors dels serveis públics —especialment del transport, serveis sanitaris i educatius—, joves que se n’han d’anar sense possibilitats de tornar per no poder trobar feina o casa. Moltes les persones que ja no podem més i ho expressam als carrers, a la nostra vida quotidiana, organitzant-nos i mobilitzant-nos». Les entitats han aprofitat per mostrar «tota la solidaritat i suport als treballadors de l’hostaleria en la seva negociació per un conveni digne, i al conjunt de la classe treballadora del sector turístic, que en temporada alta veu intensificada l’explotació laboral. Aquest canvi també ha de ser per feines dignes, i per una vida digna per a tota la classe treballadora».

És hora de dir «prou»

Segons les entitats que conformen la Plataforma, «tornam a sortir als carrers per a dir «basta», i ho farem tantes vegades com faci falta. Si no ens escolten als carrers, ens escoltaran en el dia a dia. Continuarem fent accions i mobilitzacions a tots els espais clau d’aquest model depredador: a actes públics, esdeveniments polítics i símbols turístics. Els convertirem en els nostres escenaris de protesta fins a aconseguir un canvi real». «Diumenge 15 de juny, tornarem a sortir als carrers: pel dret a l’habitatge, pel dret als espais públics, pel dret a un treball digne, per la justícia intergeneracional, pel dret a un medi ambient sa, pel dret a l’aigua, pel dret a la sobirania alimentària, econòmica i productiva, pel dret a uns serveis públics de qualitat, pel dret a la tranquil·litat i al descans, pel dret a la sostenibilitat lingüística i cultural», han detallat.

Per tot això, des de la Plataforma Menys Turisme, Més Vida, convoquen a tota la ciutadania de Mallorca a sortir als carrers de Mallorca «per a tornar a fer una demostració de força, i per dir ben fort que per viure dignament, cal canviar el model turístic i econòmic. Per una vida digna, aturem la Turistificació!».

Les entitats adherides a hores d’ara a la manifestació són: Alternativa per Pollença, Amics de la Terra Mallorca, Amics de la Vall de Coanegra, Arran Mallorca, Arrels Marines, Associació Cultural La Xorca Teatre, Associació de veïnes Canamunt, Associació d’Usuaris del Tren, Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes Balears ADSP-IB, Associació Pla de Mallorca XXI, Ateneu popular la Fonera, ATTAC – Mallorca, Aurora – Col·lectiu de joves revolucionaris, Brunzit, Caterva – Coordinadora Anticapitalista de Manacor, CCOO Illes Balears, CERAI – Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional, CGT Illes Balears, Colectivo FLAMA, Coordinadora Transfeminista de Mallorca, CUP Mallorca, Defensa Paisatges d’Estellencs, Embat de Manacor, Endavant OSAN, Entrepobles Mallorca, Es 4 Cantons, Espai Goya, Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Fem Front, Fundación Platoniq, Fundacions Darder Mascaró, GOB Mallorca, Greenpeace, Grup Local Santa Maria, Hermanas Picohueso, ICA información Concienciación acción, Joventut pel Clima – Fridays For Future Mallorca, Jubilats per Mallorca, Kellys unión baleares, Mallorca Nova, Mallorca Per la Pau, Mercat Social Illes Balears, Neurodiver Gent, Nyàmera – Xarxa de suport mutu, Obra Cultural Balear, Orgull Llonguet, Palma XXI, Plataforma de veïns de Son Espanyolet, Plataforma Orgull Critic Mallorca, Reviure Tofla, Salvem Portocolom, SEPC UIB, Sindicat Docent Alternativa, Som Sindicalistes Balears, Son Bonet Pulmó Verd, SOS Residents, SOS Sóller, STEI, Tramuntana XXI i UGT Illes Balears.