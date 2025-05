L’Assemblea de Docents denuncia l’ofensiva contra l’educació pública: menys català, més càrrega laboral i desviació de recursos

L’Assemblea de Docents, reunida el 29 de maig a l’IES Berenguer d’Anoia, ha posat sobre la taula diverses problemàtiques greus que afecten l’educació pública a les Illes Balears:

Situació del català a les aules

El retrocès de l’ús del català a les aules de primària i secundària continua sense aturador des del 2013. Ho denuncien els docents reunits en assemblea i ho constaten les dades obtingudes a les darreres proves de IAQSE del curs 2023-24, especialment a primària en què els resultats són absolutament demoledors: la competència en català a 4t de primària ha baixat 10 punts des del curs 2013-2014.

La situació és conseqüència directa de la manca de compromís institucional per fer complir la llei de normalització lingüística, el decret de mínims i la LEIB, de la manca de polítiques efectives per promoure el català i del desmantellament de les eines que havien demostrat la seva eficàcia. En aquest sentit reivindiquen la tasca que va dur a terme l’equip d’immersió lingüística, clau de l’èxit del català a les escoles durant més de 20 anys, suprimit per Bauzá i mai recuperat, ni per l’executiu d’Armengol ni per l’actual govern de Prohens. Per una altra part, els docents denuncien que la Conselleria d’educació no vetlla pel compliment dels Projectes Lingüístics de Centre, eina crucial per garantir l’aprenentatge de la llengua pròpia, i la passivitat d'Inspecció educativa, que no mostra cap implicació ni seguiment real del que passa en els centres en aquest sentit.

Cobertura de baixes

El sistema de cobertura de baixes que aplica la Conselleria d’educació és lenta i ineficient Els infants poden estar setmanes sense mestres o professors i sovint quan arriben es constata que alguns no tenen ni el master de professorat fet ni la capacitació lingüística que es necessita. No hi ha garanties que el sistema exhaureixi les possibilitats de la llista d’interins abans que s’obri el tràmit urgent, on accedeixen a les places, professionals que no tenen els requisits necessaris per garantir un ensenyament de qualitat. Els docents alerten: «Les aules esperen, la Conselleria dorm», «Les baixes es multipliquen, les solucions no arriben»

Precarització i càrrega laboral

La precarietat laboral dels docents és la causa estructural de la manca de professionals. La falta de professionals no és fruit de la casualitat, sinó conseqüència directa de la precarització sostinguda de la nostra professió. Les hores extres no retribuïdes, la sobrecàrrega de feina i una burocratització asfixiant estan minvant la salut mental i física dels professionals de l’educació. A tot això s’hi afegeix el desprestigi social creixent i l’augment de problemàtiques socials i emocionals de l’alumnat, que sovint recauen sobre les nostres mans, sense els recursos necessaris. Augmenten les baixes per estrès, ansietat i burnout i fa que molts professionals abandonin les aules o els joves no vulguin ser mestres o professors. «Quan milloren les condicions, augmenten les vocacions»

Pla de segregació lingüística

El Pla de segregació lingüística impulsat pel govern no respon a cap necessitat pedagògica, sinó a una imposició ideològica que divideix l’alumnat i vulnera els principis d'igualtat d’oportunitats a les nostres escoles. No volem escoles dividides ni una educació condicionada per interessos partidistes. Volem una escola pública de qualitat, inclusiva, cohesionadora, on la llengua sigui una eina de trobada, no de separació.

El Pla imposat per la Consellera debilita el català com a llengua vehicular en un context de minorització i retrocés social de la llengua pròpia. És un subterfugi de dubtosa legalitat per evitar, per la porta de darrera, els Projectes lingüístics de Centre que s’ajusten a la normativa vigent. I no és ‘pilot’, és a dir no és cap prova perquè sense obtenir-ne resultats continua la seva marxa endavant sense haver valorat la seva eficàcia. És l’evidència de la submissió del Govern a les imposicions de l’extrema dreta.

L’Assemblea de Docents exigeix a la conselleria que faci un Pla Pilot invers en què els recursos que es desvien a la concertada vagin destinats a millorar la capacitat lingüística dels nostres alumnes i dotar el professorat de les estratègies necessàries per revertir els mals resultats que tenim a hores d’ara en competència lingüística en català.

Eliminació de línies a centres públics

L’Assemblea de docents denuncia l'eliminació de línies d’ensenyament públic, amb casos tan greus com el de l’IES Politècnic, on es pretén suprimir tota l’ESO i el Batxillerat. Aquesta decisió no només deixa sense opció centenars d’alumnes, sinó que exemplifica una tendència alarmant: el desmantellament progressiu de l’oferta pública en benefici d’altres models. A l’Assemblea, diversos docents han posat en comú situacions similars en altres centres, i aquests fets apunten a una estratègia planificada de retallada i debilitament de l’escola pública. L’Assemblea fa una crida a recopilar més informació i a denunciar col·lectivament aquests atacs al model públic.

Manifest de suport al poble Palestí davant del genocidi perpetrat per l’estat d’Israel

Al torn obert de paraula representants de l’assemblea de centre de l’IES Ramon Llull llancen la iniciativa d’adhesió al manifest de suport al poble palestí. L’Assemblea ha decidit, per unanimitat, donar-hi suport. «Com a docents, no podem callar davant aquesta barbàrie».