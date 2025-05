Com valores els dos anys de legislatura del Govern?

Aquesta propera setmana es compleixen dos anys de la tornada del PP al Govern de les Illes Balears, gràcies al suport parlamentari de l’extrema dreta de Vox. Quan arribam a l’equador de la legislatura, l’acció del Govern no sembla poder solucionar els grans problemes que afecten la majoria social de les Illes: l’accés a l’habitatge, la saturació turística i la massificació, la millora de l’educació i la sanitat, etc.

Això és perquè les polítiques dutes a terme per l’Executiu de Marga Prohens sembla que se centren a minimitzar els possibles conflictes socials, sense oferir solucions realistes i a l’abast de tots els ciutadans de la comunitat. De fet, algunes de les seves polítiques estrella, com l’eliminació de l’impost de successions, només han beneficat a una minoria amb recursos.

Un altre dels temes més punyents són les concessions polítiques als ultres de Vox, sobretot en matèria lingüística i memòria democràtica. Enmig de les negociacions per uns nous pressupostos, el Govern sembla que vinclarà el coll davant les exigències de Vox de derogar la Llei de Memòria Democràtica. Amb tot, el pla de segregació lingüística a les escoles, amb el qual es pretenia imposar un model castellanitzador, s’han revelat com autèntic fracàs gràcies a la mobilització dels docents.

Per part seva, l’oposició sembla anar a remolc de la manca de polítiques del Govern, sense oferir una alternativa clara al model neoliberal pregonat pel pacte PP-Vox. Els partits de l’oposició aposten per un decreixement que sigui respectuós amb els recursos de les Illes, però el seu discurs no sembla quallar davant la maquinària de polítiques i discursos conservadors. Així, alguns sectors importants de la població consideren que el Govern du a terme polítiques valentes de reactivació econòmica que a la llarga donaran els seus fruits.

Sigui com vulgui, dBalears demana als seus lectors com valoren els dos anys de legislatura del Govern de Marga Prohens. Tot seguit ja podeu votar a l’enquesta d’aquesta setmana.