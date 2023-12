Va a comprar a la botiga Primor del Festival Park i li exigeixen que parli castellà i es neguen a donar-li el full de reclamacions

La redacció de dBalears ha rebut la denuncia d'una ciutadana d'Inca que ha patit un cas de discriminació lingüística.

La inquera explica que el passat dijous, va anar a comprar la botiga Primor del Festival Park, situat al municipi de Marratxí: «He demanat en la meva llengua un condicionador de cabell a una dependenta d'uns trenta anys d'edat. M'ha contestat: «en castellano!». «Jo li deman no entens el mallorquí?» i ella m'ha dit que «no, no tengo porque de entenderlo».

A continuació, li va demanar, en castellà, «quin temps fa que vius aquí?» a la qual cosa li va contestar que feia molt de temps, «pero soy andaluza».

La clienta explica que «No podia creure que una persona jove que fa molt de temps que viu a Mallorca no entengui en mallorquí» i afegeix que «al cap de cinc minuts ve una altra dona i m'ha demanat quin problema tenia, li he dit que la dependenta no m'entenia en mallorquí. Ella me diu: «Yo tampoco» i també li va dir que no té cap obligació d'entendre'l.

El fet més greu, va venir a continuació, ja que la clienta va demanar un full de reclamació i es varen negar a donar-li. Li varen dir que no li donaven i menys per aquests fets: «y menos por esto».

La clienta explica que «Desprès d'això ha vengut una altra dependenta m'ha dit: soc catalana i t'entenc. M'ha despatxat, he pagat i he partit enfadadíssima».

dBalears ha pogut contrastar aquesta explicació dels fets i ha estat aquest dissabte a la botiga denunciada.