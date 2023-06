El director de Canal 4 Ràdio titlla de «pocavergonya» el batle de Palma: «Té uns collons...»

Miguel Ángel Ariza, presentador i director de Canal 4 Ràdio, ha carregat aquest dijous contra el batle de Palma en funcions, José Hila, a través de la xarxa social Twitter.

L'actual batle havia fet una piulada denunciant que la dreta ja anunciï retallades abans de començar a governar. «Dir no al tramvia suposa desaprofitar una oportunitat històrica per a reformar barris com Molinar, Coll d'en Rabassa i Ca Pastilla. Suposa perdre una oportunitat per a connectar a milers de persones amb un transport d'alta capacitat», ha escrit Hila davant l'anunci del PP d'avortar el projecte del tramvia.

En resposta a les paraules d'Hila, Miguel Ángel Ariza ha dit en una piulada que les propostes de l'actual batle són «barbaritats». Referint-se a Hila, ha assenyalat que «té uns collons com un mult. Primer el que s'ha de fer és millorar sa merda de transport públic que ha deixat a Palma, llevar quant abans "s'enganya bobos" que és el transport "gratis" i que el pagam tots i està fent que no s'arreglin les coses, ja per falta de liquiditat (I el que veurem...) trens m'has dit? Lo primer adobar el que has deixat, poca vergonya! A més, no vinguis en cuentos, que ja ho varen avisar en campanya».

Aquesta no és, ni de lluny, la primera polèmica que sorgeix entorn de Canal 4. Durant tota la campanya electoral ha anat repetint mítings del PP i VOX, ha entrevistat només els seus principals candidats i ha intentat marcar l'agenda informativa amb els marcs mentals pactats amb els partits espanyolistes.