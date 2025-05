Clam unànime a Palma per aturar el genocidi a Gaza

Mallorca per Palestina i altres entitats en defensa dels drets humans han convocat una assemblea oberta per a preparar una nova manifestació per a reclamar el final del genocidi a Palestina. L’assemblea es farà el proper divendres, 30 de maig, a les 19.00 hores a l’Ateneu Popular La Fonera de Palma. «Animam a totes les persones i entitats a participar per exigir molt més que els tràmits d’embargament: volem un trencament definitiu amb l’entitat d’Israel i treballar activament per aturar el genocidi. El sionisme és l’enemic de tota la humanitat, visca Palestina lliure!», han reivindicat.