Continuen els bombardejos indiscriminats de l’Exèrcit israelià contra civils palestins a la Franja de Gaza

Almenys vuit civils palestins han mort i un número encara per determinar han resultat ferits durant la matinada d'aquest dissabte a conseqüència d'una nova sèrie d'atacs aeris de les Forces de Defensa d'Israel sobre diferents punts del centre i el sud de la Franja de Gaza.

Tots els membres d'una família de quatre persones -pare, mare i dos fills- han mort en el barri d'Al Amal, en l'oest de Khan Yunis, en el sud de la Franja, en impactar l'atac d'un avió no tripulat en el seu habitatge, segons ha informat l'agència palestina de notícies Wafa citant fonts locals.

Un atac de la mateixa naturalesa ha tingut lloc a una altra casa familiar, aquesta vegada en el camp de refugiats de Nuseirat, en el centre de l'enclavament palestí, on han mort altres dues persones i han resultat ferides diverses persones.També a Nuseirat, si bé en un atac distint, un ciutadà ha mort i cinc han resultat ferits, entre ells un bebè d'un mes, en un bombardeig israelià sobre una casa prop de la mesquita d'Al Qassam.

Les autoritats de la Franja, controlades per Hamàs, han elevat aquest divendres a més de 53.800 els morts a causa de l'ofensiva israeliana contra l'enclavament, que deixa a més de 122.300 ferits des del 7 d'octubre de 2023, data dels atacs armats de Hamàs, que van deixar prop de 1.200 morts i al voltant de 250 segrestats en territori israelià, i que donaren lloc a l’inici de la guerra.

El Ministeri de Sanitat de la Franja ha indicat en un comunicat que «el balanç de víctimes de l'agressió israeliana ha augmentat a 53.822 morts i 122.382 ferits», entre els quals hi ha 60 morts i 185 ferits a causa dels atacs perpetrats per l'Exèrcit d'Israel durant les últimes 24 hores. Així mateix, ha incidit en el fet que aquestes xifres inclouen 3.673 morts i 10.341 ferits des del 18 de març, data en la qual l'Exèrcit d'Israel va trencar l’alto el foc pactat al gener amb Hamàs i va reactivar la seva ofensiva, si bé ha alertat que encara hi ha nombrosos cossos sense recuperar entre els enderrocs dels edificis atacats.