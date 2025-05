Alexandre Miquel fa la seva darrera classe després de trenta anys de docència a la UIB

El Professor d’Antropologia, adscrit al departament de Filosofia i Treball Social, Alexandre Miquel Novajra, ha pronunciat aquest dilluns, 26 de maig, la seva darrera classe.

Una llarga ovació d’alumnes i alguns professors de la UIB ha tancat la trajectòria docent d’Alexandre Miquel i ha donat pas a una celebració a la qual s’hi han afegit alguns professors més.

Miquel ha estat professor d’Antropologia durant els darrers trenta anys i s’acomiada amb la incertesa de saber si les classes d’antropologia es mantendran o desapareixeran de l’oferta formativa de la UIB.

Alexandre Miquel Novajra és llicenciat en Sociologia (1985) i doctor en Antropologia Social (1991) per la Universidad Complutense de Madrid. Ha estat professor titular de la Universitat de les Illes Balears a l'àrea d'Antropologia del Departament de Filosofia. Les línies de recerca en què treballa són:

Cultures del treball. Migracions, refugi. . Antropologia Urbana. Anàlisi Critica del Discurs.

És membre i IP del grup de recerca PRAXIS, de l'EASA (European Association of Social Anthropologists) i president de l'IAI (Institut d'Antropologia de les Illes)

Algunes publicacions als darrers anys: La paradoja de la alternativa a la democracia desde formas políticas no democráticas( 2005); La cultura del trabajo empresarial: el agrarismo en los servicios (2003); La negación de la ciudadanía: movimientos migratorios a Riutort, B. et alt (ed) Indagaciones sobre la ciudadanía (2007); Antropología económica a Introducción a Lisón Tolosana, C. (ed.) La antropología social y cultural. Teoría, método y práctica. (2007) Conseqüències del fet multicultural a les Illes Balears en Multiculturalitat, educació i societat (2007) Ethnicity versus citizenship? An approach from a tourist economy, Mallorca (Spain) EASA Mainouth (2010); Crisis ideologia y lenguaje AIRBIT (2014); ¿El otoño Árabe? situación de Las propuestas de febrero de 2011 a La Primavera Árabe: Balance, cinco años después Juan Ferreiro Galguera y Carlos Ramos Aguirre (coordinadores) (2016)

amb Gallo, J.; Molina, J.; Miquel, A.; Taltavull, J.M. Estrategias de cuidados de las familias con las personas mayores que viven solas: (2013); con Gallo, J.; Molina, J.; Novajra, A.M.; Touza, C. Equidad en los recursos sociosanitarios dirigidos a las personas mayores en Bioética: Justicia y vulnerabilidad (2013); amb A. Cerdà y A. Piqueras, Trabajo y migraciones, FES (2016)