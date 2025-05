Josep Melià Ques reivindica un mallorquinisme «centrat» amb capacitat de «defensar els interessos de les Illes i afrontar els reptes econòmics i socials»

Un projecte polític mallorquinista, «ampli i centrat», amb capacitat per a defensar els interessos dels illencs, i d’afrontar els reptes econòmics i socials: la sobrepoblació i en conseqüència l’habitatge, el retrocés del català o la reconversió del model turístic, és la gran proposta de Josep Melià Ques amb el seu nou llibre Mallorca al centre, publicat per Nova Editorial Moll amb el suport del Consell de Mallorca. La presentació es durà a terme dijous 29 a les set de l’horabaixa a l’hotel Naisa (Simó Ballester, 6, Palma), amb la participació del periodista Miquel Serra; Leonor Bosch, batlessa de Banyalbufar; Antoni Mir, president de Nova Editorial Moll; i l’autor.

Josep Melià Ques traça un recorregut, alhora rigorós i bo d’entendre, per les grans qüestions de la política mallorquina: la incapacitat d’influir en el govern de l’Estat i per tant l’espoli econòmic i fiscal, el creixement desmesurat de la població i les seves conseqüències, la irrellevància del Parlament respecte del poder executiu, la manca d’articulació entre les Illes o el paper que hi juguen les posicions populistes. L’autor es mostra crític amb els tòpics contra els polítics com uns privilegiats.

A Mallorca al centre també hi trobam, narrada en primera persona, la seva experiència en la política: des dels seus orígens a la Joventut Nacionalista de les Illes fins al Pi-Proposta per les Illes Balears, passant per les etapes a Unió Mallorquina i a Convergència per les Illes, amb la gestió duta a terme a l’àmbit insular i municipal, a més de com a diputat autonòmic i a l’estructura de les successives formacions polítiques. En un exercici d’anàlisi i sinceritat, Melià recull episodis viscuts al llarg d’aquest període, d’excepcional interès en tractar-se d’una persona que ha conegut bé els interiors de la política mallorquina.

Josep Melià recorre també la trajectòria del mallorquinisme polític, tractant d’explicar-se perquè no s’ha arribat a consolidar una força similar a les existents a altres comunitats, ni de ser capaç de contar amb diputats a Madrid que puguin exercir la seva influència sobre la política de l’Estat. Per suposat, també hi apareixen referències ben interessats a la figura del seu pare, Josep Melià Pericàs, autor del llibre clau Els mallorquins i personalitat destacada de la política del seu temps.

«Vivim en una societat que escolta poc, en una era de consignes. Escoltar és un requisit necessari perquè la democràcia tengui un mínim de qualitat i les consignes no són el millor fonament per construir democràcies sòlides» Josep Melià Ques.

Josep Melià Ques (Madrid, 1972). Advocat i polític. Llicenciat en Dret i postgrau en Dret Urbanístic, ha estat professor associat de Dret Constitucional i de Dret Administratiu de la Universitat de les Illes Balears. Lletrat assessor jurídic de l’Ajuntament de Sant Llorenç, ha exercit com a conseller executiu d’Ordenació del Territori al Consell de Mallorca (2002-2003) i regidor de planificació urbanística de l’Ajuntament d’Alcúdia (2003-2007). Del 2007 a 2011 i del 2015 al 2023 va ser diputat al Parlament de les Illes Balears. Ha militat i ocupat càrrecs directrius a Unió Mallorquina, a Convergència per les Illes i al Pi-Proposta per les Illes Balears. Articulista a diversos diaris i revistes, és autor dels llibres 'Nacionalisme i constitució: una perspectiva balear' (2000) i 'El futur de la nostra identitat' (2003).