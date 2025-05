Educació reuneix els directors dels centres de secundària de Mallorca per informar-los sobre el pròxim curs escolar

La sala d’actes de la Conselleria d’Educació i Universitats ha acollit avui una reunió amb els directors dels centres d’educació secundària (IES), centres d’educació de persones adultes (CEPA), escoles oficials d’idiomes (EOI), Escola d’Art, centres integrats de formació professional (CIFP) i centres d’educació especial (CEE) de Mallorca. Durant la trobada, el conseller Antoni Vera, acompanyat pel secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Suñer; el secretari general, Tomeu Riera; les directores generals Catalina Ginart, Neus Riera i Maria Isabel Salas; el director general Ismael Alonso; i el gerent de l’IBISEC, Marco Alarcón, han fet balanç del curs 2024-2025 i han informat sobre la planificació i organització del curs 2025-2026.

Durant la reunió, en què també han intervingut diversos tècnics de la Conselleria, el conseller Antoni Vera ha agraït la feina feta per part dels docents i dels equips directius durant aquest curs i ha explicat les línies de feina de la Conselleria per al pròxim curs.

Un dels aspectes més destacats és la feina per a la desburocratització dels centres educatius. En aquest sentit, ha anunciat que el mes de setembre es posarà en marxa el nou aplicatiu Llull als centres públics, amb un desplegament gradual durant dos anys. Els docents rebran formació per conèixer el funcionament d’aquest nou sistema, que ajudarà a millorar els canals directes entre els centres educatius i la Conselleria d’Educació i Universitats.

Vera també ha informat sobre els nous currículums educatius, que actualment estan en tramitació, la nova ordre sobre l’ús de mòbils, que unifica la regulació dels dispositius personals a tots els centres públics i les pantalles digitals, l’ús de les quals està regulat pels nous currículums. A partir del pròxim curs, també es prohibirà el consum de begudes energètiques a les sortides escolars, i s’enviarà una instrucció als centres en aquest sentit.

Pel que fa als processos d’adjudicació de places per a interins, Vera ha recordat que hi haurà dos processos d’adjudicació durant l’estiu, per així, iniciar el curs amb el màxim de vacants cobertes, a més dels habituals al mes de setembre.

El conseller també ha parlat sobre infraestructures i ha recordat que la millora dels centres educatius de les Illes Balears és una prioritat màxima per al Govern de les Illes Balears. El Pla d’infraestructures per als pròxims 10 anys preveu 77 nous centres educatius, 60 ampliacions i 158 reformes, amb una inversió prevista de més de 600 milions d’euros.

Després de la reunió amb els directors dels centres de secundària de Mallorca, la Conselleria d’Educació i Universitats es reunirà pròximament amb els directors de la resta de centres educatius públics de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Amb aquestes trobades, la Conselleria vol informar sobre els diferents aspectes d’interès per als directors de cara al pròxim curs.