El president de RTVE descarta que el nou canal en català (2CAT) es pugui veure al País Valencià i a les Balears a través de la TDT

El president de RTVE, José Pablo López, ha «descartat» que el nou canal generalista en català de l'ens públic, 2CAT, pugui veure's al País Valencià i a les Balears a través de la TDT.

Ho ha fet en resposta escrita a una pregunta formulada pel diputat de Sumar-MÉS en el Congrés, Vicenç Vidal, recollida per Europa Press.

López ha assenyalat que el canal sí que es podrà veure en aquests territoris a través de la plataforma RTVE Play.

Quant a si hi participaran els centres territorials d'RTVE de València i Mallorca en la producció i elaboració dels continguts, José Pablo López ha explicat que «el disseny de la programació del nou canal està en una fase inicial». «No cal descartar futures col·laboracions, però és una cosa que encara està per explorar», ha agregat.

Vuit milions de pressupost

Sobre el cost del llançament del canal que dirigirà el periodista Oriol Nolis, López ha apuntat que 2CAT arrencarà amb un pressupost de 8 milions d'euros per a la primera temporada, amb una previsió de creixement de 3 milions més per al següent any.

Respecte a l'externalització de continguts, el president ha indicat que la guia d'actuació està presidida per les obligacions establertes en el Mandat Marc a l'hora de fixar objectius: «En la programació no informativa, la contractació i adquisició de drets en: Formats, la contractació de talent (idea, guió i direcció), així com la contractació artística, s'establiran sota la fórmula jurídica de producció mixta o coproducció».

«Per a la celebració de contractes amb les empreses de serveis i de producció audiovisual, la Corporació RTVE es dotarà d'un procediment intern que determini les responsabilitats, l'abast, l'execució i el control del compliment dels contractes», ha afegit, al mateix temps que ha defensat que l'externalització de continguts compleix amb la norma 2/2018 sobre producció interna de Programes en TVE.

Sobre les productores externes amb les quals preveu contractar RTVE per a aquest canal, López ha assegurat que «la majoria de les produccions seran pròpies» i que «les contractacions externes estaran regides pels principis habituals de contractació» a RTVE.