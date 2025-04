La directora d'IB3 Televisió anuncia la dimissió un dia abans que PP i Vox posin un nou director general

La directora d'IB3 Televisió, Mar Comín, renunciarà al càrrec aquest dimarts. Comín s'ha acomiadat dels treballadors de l'ens amb una carta un dia abans que PP i Vox designin el nou director general d'IB3, Josep Codony.

«És normal que vulgui posar un director de la televisió de la confiança. Quan arribi li comunicaré que present la meva dimissió, però que l'ajudaré amb el que necessiti per fer una bona transició, tal com mereix IB3. Gràcies a tothom per tot. Ha estat un privilegi», ha explicat la doctora a Comunicació i Educació.

Al text fa una defensa del «periodisme independent» i repassa els objectius que es va marcar ara fa dos anys quan l'exdirector general d'IB3, Albert Salas, la va integrar a l'equip. «IB3 Televisió ha tancat el 2024 amb els millors resultats d'audiència de la darrera dècada i la televisió autonòmica que més ha augmentat l'audiència entre el públic de 13 a 24 anys», remarca.

A més, a la carta destaca l'habilitat d'Albert Salas per fer un equip directiu «convençut, compromès, capaç i còmplice». «Capitanejat per ell i per Vanessa Cursach, una gran líder que ha aconseguit tancar el pacte d'integració de prop de 400 persones en només uns mesos», afegeix. Cal recordar que Cursach també ha dimitit davant l'arribada de Codony.

Cal recordar que aquest dimarts el Parlament votarà el nomenament del nou director general d'IB3. La proposta de PP i Vox és que Josep Codony torni a dirigir l'ens públic com ja ho va fer durant el mandat de José Ramon Bauzá (PP). Tant els partits d'esquerra com l'Associació de Periodistes han rebutjat aquest nomenament pel perfil de Codony.

Així, el nou director general sortirà elegit únicament amb els vots de la dreta i l'extrema dreta. Per contra, Mar Comín recorda a la carta que Albert Salas «ha estat el director general que més vots parlamentaris a favor ha aconseguit en la història de la nostra televisió autonòmica».