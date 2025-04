MÉS condemna que Vox hagi fet callar una periodista d’IB3: «L'extrema dreta no pot condicionar el futur de la radiotelevisió pública»

Més per Mallorca ha condemnat aquest dilluns que el diputat de Vox, Sergio Rodríguez, hagi fet callar una periodista d’IB3 Ràdio a la tertúlia política del programa Al Dia i considera que l’extrema dreta no pot condicionar el futur de la radiotelevisió pública. Així ho ha afirmat el coordinador general i portaveu parlamentari de la formació, Lluís Apesteguia, que ha reclamat a la presidenta del Govern que retiri la candidatura de Josep Codony, exdirector d’IB3 durant l’etapa de José Ramon Bauzá, per a dirigir l’ens i recuperi el consens polític al voltant d’IB3.

«El ple del Parlament d’aquest dimarts tornarà a votar el nomenament del candidat del Partit Popular per dirigir IB3, d’algú que ja va dirigir l’ens durant l’etapa de José Ramon Bauzá, i es votarà amb el suport de Vox», ha avisat el coordinador general i portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia. «Un partit que aquest dilluns dematí ha volgut fer callar una periodista de la ràdio pública, a qui ha dit que els periodistes no tenen dret a intervenir i que no poden donar informació veraç per contradir les mentides que digui un polític. Aquesta és la majoria parlamentària que triarà Codony com a nou director general d’IB3», ha afegit i criticat Apesteguia.

En aquest sentit, Apesteguia ha exigit a la presidenta del Govern que retiri la candidatura de Codony per dirigir IB3 i torni a plantejar un gran consens polític al voltant d’IB3, perquè «no es pot permetre que aquells partits que pretenen fer callar periodistes que exerceixen la seva tasca de manera correcta, com és defensar la veritat, no poden condicionar el futur de la radiotelevisió pública».

A més, el coordinador general dels mallorquinistes ha criticat les declaracions del Partit Popular davant els fets ocorreguts aquest dilluns a la tertúlia política d’IB3 Ràdio, assegurant que «les tertúlies polítiques s’han de produir entre portaveus i els periodistes no han d’intervenir» i ha reclamat que deixin de contribuir a la persecució de periodistes i d’alimentar els discursos d’odi.