Per unes festes sense alcohol

L’alcohol és l’única droga que qui no la consumeix ho ha de justificar. Diu molt d’un país, i no precisament coses bones, que la seva principal forma de celebrar i fer festa sigui bevent alcohol. A vegades sembla que aquesta bauxa amb sobredosi etílica sigui l’única finalitat de la majoria de festes populars i privades que ens acompanyen al llarg de l’any.

Ningú no dubta del mal dels excessos. En el cas de l’alcohol, però, els perjudicis sorgeixen des de la primera gota. Fa ja temps que la ciència ha desmentit les falses creences que una mica de vi o de cervesa suposen un consum saludable. Res més lluny de realitat. Els efectes nocius són per a tot tipus d’alcohol, de qualsevol beguda, de qualsevol origen.

Hi ha qui apel·larà a la llibertat individual per decidir o no el consum de productes nocius, però com a societat i ciutadans que pagam imposts ens cal exigir que les autoritats no només no en fomentin el seu consum, sinó que li posin entrebancs més que raonables, com ara considerables impostos, prohibició de consum en espais públics,... i la més que necessària publicitat pedagògica dels perjudicis del seu consum. Desgraciadament som lluny d’aquest ideal. Desconec si hi ha cap ajuntament o Consell que tengui intenció de dur a terme cap campanya per fer que les festes d’aquest estiu, finalment, unes festes sense consum d’alcohol.

A l’altre costat de l’Atlàntic sembla a haver-hi veus mèdiques que clamen un canvi. L’anterior Director de Salut Pública dels Estats Units, Vivek Murthy, tenia la intenció d’obligar a que a l’etiquetatge de vi, cervesa i licors hi constàs de forma clara i explícita que el consum d’alcohol provoca càncer, de la mateixa manera que s’adverteix a les capses de tabac. Imagín que l’arribada de Trump al poder va fer miques el projecte. Tant de bo la Unió Europea, més aviat que tard, en faci seva aquesta idea, i governs i ajuntaments comencin a tenir clar que la lluita contra l’alcohol no ha de ser només qüestió de les autoritats de trànsit. Per la salut de tots.