'Països Espoliats', la campanya per denunciar l’espoli fiscal als Països Catalans

La Confederació d’Entitats Sobiranistes dels Països Catalans -formada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Decidim-País Valencià i l’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM)— ha presentat a Palma el projecte 'Països Espoliats', una campanya de denúncia pública de l’espoli fiscal estructural que pateixen Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.

El projecte, que es presenta coincidint amb Sant Joan, patró dels Països Catalans, exposa xifres i context a una realitat que perjudica greument el benestar, el progrés i el desenvolupament dels territoris de parla catalana.

'Països Espoliats' és un projecte sostingut en el temps i que interpel·la el conjunt de la societat a través de píndoles informatives breus, visuals i rigoroses, elaborades a partir de fonts fiables per un consell d’experts format per economistes de reconegut prestigi. La primera píndola ja mostra de

forma clara les desigualtats entre el que aporten aquests tres territoris a l’Estat espanyol i el que reben a canvi per finançar els seus serveis bàsics.

Segons les darreres dades disponibles (2022), les Illes Balears aporten un 21,2% més que la mitjana estatal, Catalunya un 17,5% més, però reben molt per sota del que els correspon: les Illes cauen fins a la 9a posició en recursos rebuts, Catalunya a la 10a. El País Valencià, tot i generar menys riquesa, acaba sent l’últim a l’Estat en finançament rebut, fet que agreuja encara més la seva situació. Alhora, comunitats com Extremadura o Cantàbria, amb riqueses inferiors, són afavorides amb diferències que arriben a superar els 40 punts percentuals, consolidant un sistema injust, opac i profundament desequilibrat. Aquestes xifres impacten directament en el dia a dia dels ciutadans i en els serveis bàsics que reben.

L’acte ha comptat amb la participació de Lluís Llach, president de l’ANC, la membre de Decidim, Consol Barbera, i el president de l’ASM, Joan Planes, que han exposat amb contundència la magnitud de l’espoli i la manca de retorn dels recursos aportats.

'Països Espoliats' no només vol denunciar amb dades, sinó també generar debat i consciència social.

Tal com ha afirmat Lluís Llach durant la roda de premsa: «Aquest espoli no és només un problema econòmic: és un obstacle polític al nostre desenvolupament com a poble. Ens cal sobirania per decidir com gestionem els nostres recursos.»

D’altra banda, la presidenta de Decidim ha assenyalat: «Al País Valencià, patim una doble injustícia: aportem com una comunitat rica i rebem com si fóssim pobres. Aquesta situació

no és fruit de l’atzar, sinó d’un sistema deliberadament dissenyat per mantenir-nos subordinats econòmicament i políticament». Finalment, Joan Planas, president de l’ASM, ha

conclòs: «L’Estat espanyol ens tracta com una colònia econòmica: recapta amb mà de ferro i retorna amb comptagotes. Aquesta campanya és només el primer pas d’un clam compartit: volem decidir sobre els nostres recursos i el nostre futur.»