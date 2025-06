Neix el Festival Reacciona, en suport als mitjans de comunicació mallorquins en català

En una roda de premsa a Sa Congregació de sa Pobla, aquest divendres s’ha anunciat que neix un nou festival a Mallorca, el Reacciona. Es tracta d'una proposta cultural de dos dies en solidaritat amb els mitjans de comunicació mallorquins en català, i que donarà visibilitat a la música en català i al talent jove, segons han explicat els organitzadors. Amb una programació diversa d’artistes 100% en català, el festival promou els mitjans de qualitat i la llengua catalana, i està adreçat a un públic jove i familiar, amb accés inclusiu i contingut de qualitat. El festival serà els dies 5 i 6 de setembre a sa Pobla.

També s’ha presentat un cartell de luxe amb artistes de gran nivell. The Tyets és un dels grans caps de cartell, un grup que no ha parat de créixer amb hits com 'Coti x Coti', 'Olívia' o 'Bailoteo', entre d’altres, i que ja s’han convertit en himnes d’una nova generació que puja molt forta dins l’escena. De fet, el grup ha aconseguint ser el primer grup de música en català en arribar al milió de reproduccions mensuals a Spotify, i els 5 disc d’or i els 3 disc de platí ho corroboren.

A més, el festival Reacciona acollirà el comiat temporal dels O-Erra, que aturaran el 2026 per a poder presentar un nou disc més endavant. Serà l’únic concert a l’estiu a Mallorca i el darrer abans de l’aturada. El grup s’ha consagrat com un dels grups principals de l’escena musical mallorquina, marcant el camí de l’escena pop-rock amb article salat, i amb el Premi Enderrock de la Música Balear a Millor Directe 2022 i 2023.

Maria Jaume també en serà protagonista, després de conquerir la crítica amb 'Nostàlgia Airlines' guardonat com a Millor Disc de l’Any als Premis Enderrock, i Millor Disc en català als Premios MIN, la cantautora presenta la seva evolució sonora més captivadora amb la versió ampliada 'Nostàlgia Airlines SOUVENIR'.

La festivitat característica de Xanguito omplirà d’eufòria i simpatia la nit poblera. De fet, els bunyolins, que és el grup mallorquí més guardonat en els Premis Enderrock de la Música Balear, serà el grup que obrirà el festival el divendres 5 de setembre.

Els menorquins Pèl de Gall tampoc es perdran la gran festa d’aquest final d’estiu. Portaran el seu nou disc, 'Entre sa llum i sa foscor', regalant-nos cançons amb lletres tan fresques com picants, divertides, properes, optimistes i plenes de sentiments, i que juntament amb el seu caràcter festiu, potent i animat connectaran amb el públic de principi a fi fent que qualsevol persona es pugui sentir identificada.

També hi haurà torn per les versions, amb els Aftersuns per a tancar el festival. El reconegut showman DJ Jaume Colombàs i Plan-ET DJ SET faran que de principi a final, la música no aturi en cap moment, fent així la millor manera d’acomiadar l’estiu amb un cartell on la música cent per cent en català serà la protagonista en aquestes dues nits a sa Pobla.

Les entrades ja estaan disponibles a entradas.codetickets. com/entradas/festival- reacciona?lang=ca_ES