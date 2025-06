Interpretant els somnis

Els somnis poden ser molt ‘surrealistes’ i poden parèixer que no tenen gaire sentit, però hi ha gent convençuda que sí que en tenen i que poden interpretar-se. D'aquests intents destaquen els de la psicoanàlisi i certes disciplines psicològiques del significat dels somnis. En el meu cas, no tinc coneixements científics del tema, però sí una experiència personal de sis anys interpretant els meus somnis, sis anys durant els quals he trobat molts de significats, consells i idees útils.

Hem de pensar que, quan somiem alguna cosa, el nostre cervell ha lligat elements i que, amb aquests elements, n’han sorgit altres relacionats. Amb tot, es pot reflexionar sobre allò que s'ha somiat i com ha estat aquest somni comprenent millor la nostra ment o arribant a conclusions a les quals no hi hem arribat desperts.

A més, es pot elegir recordar els somnis, o almenys marcar una tendència. Això és així perquè hom recorda més somnis quan té el propòsit de recordar-los i hi pensa abans d'anar a dormir i després de despertar-se, tractant de recordar tot el possible. Ara bé, va molt bé anotar les paraules clau del somni just en el moment de despertar-nos per recuperar-lo en cas que l’oblidem.

Per posar un exemple, fa unes setmanes vaig somiar que escalava una estranya torre mentre feia sol fins que vaig començar a davallar i el cel es va ennigular. Llavors, va començar a ploure i em vaig desviar, caient per la rampa que anava al voltant de la torre amb bastant de velocitat i en direcció cap a la mar. Reflexionant sobre aquest somni vaig arribar a la conclusió que la primera part de l'escalada representa un esforç sostingut i tot el que he de fer aquest estiu (solejat). Després, la baixada representa la baixada d’acabar la carrera universitària i l'època del següent hivern (ennigulat) per tot el que hauré de fer aquells mesos. La caiguda al mar representa una anada ràpida a l'estiu (per les seves relacions amb la mar) i amb l'hivern (per la foscor), caient al temps per la velocitat del temps i la necessitat d'una preparació pel tauró que hi havia allà a baix esperant-me. Darrerament, també he imaginat l'any 2026 o bé en blau marí o bé en vermell, per l'obscuritat i el perill de la guerra a Europa i vermell pels meus interessos en la teoria marxista.

Amb tot, gràcies a aquest somni he tingut reflexions estètiques i existencials sobre el meu futur i les possibilitats de la meva vida als següents mesos i anys. Amb tot, he estat més conscient de la importància de corregir certs errors perquè no es donin en el futur i de preparar-me i anticipar-me a tot. I aquest és només un exemple del valor que pot aportar interpretar els somnis. Els somnis són una experiència molt curiosa i poden ser-ho encara més si reflexionam sobre el seu possible significat.