Qui és més mafiós, Sánchez o Feijóo?

Després de sentir el dictador del PP cridar a files a la tropa votant perquè vagin contra el Govern espanyol i contra el qui el presideix, els pèls es posen de punta. Sembla que és el Generalíssim cridant els treballadors a celebrar el dia de la seva festa, perquè consolidassin la seva misèria. Ara, Feijóo acusa el Govern central i els qui governen d’allò que ells són. Els acusa de mafiosos, el líder del partit més mafiós de tots els qui acudeixen a les cambres de representació. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterat la importància de manifestar-se el pròxim 8 de juny a la plaça d'Espanya, a Madrid, contra el que ha considerat la involució democràtica més gran en 45 anys. Feijóo ha visitat Saragossa acompanyat del president del PP d'Aragó, Jorge Azcón; la batlessa de Saragossa, Natalia Chueca, i el president provincial del partit, Ramón Celma. El líder popular ha aprofitat la seva intervenció per fer una crida a la rebel·lió contra la màfia de Pedro Sánchez. En aquest sentit, ha insistit en la importància d'assistir a la concentració contra el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i ha assegurat que és una protesta sense sigles on tothom hi està convidat per a tots aquells que estan farts de la degradació i volen un canvi de veritat, el que no diu és que llevarà les sigles el dia de les eleccions. El popular ha reivindicat la convocatòria de la manifestació, però retirant les sigles, ja que segons ha recordat ens jugam molt més que un partit polític. Aquest govern és passat i els polítics que representen el passat, perden les eleccions. Si es cregués això no faria el que fa. Si ni ell mateix no es creu el que predica. Com pot pretendre predicar als futurs electors? El PP té un bon problema amb aquesta persona, però ja s’ho faran. Fins aquí queda ben clar que el PP i el PSOE són dos partits, els dirigents dels quals són molt corruptes, però a mafiosos, guanya el PP sense cap dubte. No parla de merda sinó aquell que en va ben untat o impregnat Feijóo ha insistit que no li agradava dir això, però si calles, si mires cap a un altre costat amb la màfia que hi ha darrere del Govern espanyol destruint les institucions, «estaríem incomplint la nostra obligació». Però no ha volgut fer veure que la seva màfia encara les destruiria més.

En la seva intervenció de clausura de l'acte, Feijóo ha assegurat que això no es pot aguantar més, no hi ha país que ho resistesqui, en referència als escàndols de corrupció que envolten Pedro Sánchez. Els atacs de Feijóo arriben just la setmana que s'ha fet públic l'existència d'una fontanera del PSOE, Leire Díez, que segons la filtració d'uns àudios per part d'El Confidencial hauria maniobrat per aconseguir informació comprometedora d'Antonio Balas, tinent coronel de la UCO de la Guàrdia Civil. Clar, la Guàrdia Civil només és bona quan són ells els que la comanden.

Per altra banda, el Congrés dels Diputats haurà fet un dia d’aquests el primer pas per aprovar una llei d'embargament d'armes a Israel. La cambra espanyola prendrà en consideració la iniciativa de Sumar, Esquerra Republicana, Podemos i BNG perquè PSOE, Junts per Catalunya, Bildu i PNB hi votaran a favor. Només quedava el dubte de quin seria el sentit del vot del grup parlamentari liderat per Míriam Nogueras, però el diputat Isidre Guavín ho va confirmar en la seva intervenció durant un debat de fa unes setmanes. Va avançar que els de Junts presentaran esmenes, va defensar enfocar la norma a altres casos per no caure en debats de part, i va advocar per deixar de fixar-se únicament en Israel i condemnar la violència a l'Iran, el Sudan o Líbia. Els socialistes també varen anunciar que finalment, pressionats pels seus socis d'esquerres, hi votarien a favor.

El text demana establir un embargament total d'armes als països que siguin investigats per genocidi o crims de guerra; és el cas del país de Benjamin Netanyahu, que està denunciat davant la Cort Penal Internacional per la seva massacre de més de 53.000 palestins; actualment amb 14.000 infants en risc de morir de fam en les pròximes 48 hores si no entra més ajuda humanitària a Gaza. El text proposa endurir els controls al comerç amb Israel. La iniciativa planteja trencar amb les empreses d'aquest país qualsevol contracte que sigui de material de Defensa, encara que no sigui explícitament ofensiu; com les armes. Això provocaria que no es poguessin comprar, per exemple, armilles, material antiavalots, tecnologies de doble ús i combustible d'àmbit militar. I, paral·lelament, també s'aposta per reforçar la inspecció de la càrrega dels vaixells i aeronaus que estiguin destinats o provinguin d'un estat afectat per un embargament i passin per l'estat espanyol.

Els ‘socialistes’ deixen en l'aire el seu suport total a la iniciativa. Per altra banda, fonts del grup parlamentari socialista i de la sala de màquines de la Moncloa insisteixen que el PSOE votarà a favor, senzillament, d'una presa en consideració. És a dir, que la iniciativa iniciï el seu tràmit parlamentari. Això comportarà que la proposició de llei recorri un llarg camí pel Congrés dels Diputats. Durant temps, expliquen aquestes mateixes fonts, caldrà examinar si la iniciativa viola alguna norma d'algun ens del qual l'estat espanyol és membre, com la Unió Europea o l'OTAN.