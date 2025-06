Assemblea de Docents: «Els acords de PP-Vox, quan arribin als centres, seran paper banyat»

Aquest dimarts horabaixa la Sala d’Actes de l’IES Marratxí s’ha omplert amb més de cent docents procedents d’una seixantena de centres de tot Mallorca. L’assemblea extraordinària s’ha convocat amb un únic punt a l’ordre del dia: «coordinar una resposta col·lectiva contundent i sostinguda a l’atac a l’escola pública, democràtica i en català que suposa l’acord de pressuposts PP-Vox».

L’assemblea s’ha desenvolupat amb molta participació, ambient reivindicatiu i amb tota una sèrie de propostes d’acció que es duran a terme durant les properes setmanes i durant el curs que ve.

«Els acords de PP-Vox, quan arribin als centres, seran paper banyat»

La conclusió ha estat clara i contundent: «Els centres seran un mur de contenció davant l’acord de la vergonya. L’escola, com sempre, seguirà educant en valors democràtics, antiracistes i amb criteris científics, i ho seguirem fent en català perquè tenim ben clar que la llengua catalana és la principal eina d’inclusió i cohesió social. Davant l’odi que desprenen les mesures aprovades pel Govern amb l’extrema dreta, els docents no podem defugir la nostra responsabilitat de contribuir a construir una societat democràtica i tolerant. Una responsabilitat que no ha tingut la presidenta Prohens signant un acord que posa en perill la convivència, l’equitat i la nostra identitat».

A més, han fet una crida als centres educatius perquè es converteixin en un «espai de resistència activa» i s’adhereixin al manifest unitari de rebuig a l’acord de pressupostos. «L'11 de juny posarem damunt la taula els problemes reals que patim a l’educació», han avisat.

Les accions que duran a terme estan calendaritzades i les donaran a conèixer progressivament.