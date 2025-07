Rufián proposa una candidatura «plurinacional» per a les properes eleccions generals i Vidal ho veu «interessant»

El portaveu d'Esquerra en el Congrés espanyol de Diputats, Gabriel Rufián, ha apostat aquest dimarts per la creació d'un veritable espai «plurinacional» d'esquerres per a concórrer a les pròximes eleccions generals i veu perfectament factible que es repeteixi el model dels darrers comicis europeus als quals ERC es va presentar en coalició amb Bildu, el BNG i Ara Més. «Si no ens posam d'acord, ens mataran per separat políticament», ha avisat.

Així ho ha dit en declaracions en els passadissos del Congrés, on ha remarcat que la necessitat de configurar un «espai plurinacional de veritat» i no un «creat des del despatx d'una universitat de Madrid amb antenes trencades respecte al que significa Euskadi i Catalunya, sobretot». Després de llançar aquest missatge a Sumar, ha defensat que «ara toca» unir les esquerres sobiranistes, independentistes, autodeterministes, federalistes o confederalistas, per a omplir un espai que, des del seu punt de vista, està «orfe». «Jo li deman a l'esquerra espanyola que respecti Catalunya i Euskadi, perquè si no fos per Catalunya i Euskadi, aquí fa molt temps que Vox governaria», ha dit, doncs, des del seu punt de vista, «l'antifeixisme impera a Catalunya i Euskadi sobretot». Encara que ha mostrat el seu respecte per «l'esquerra espanyola que s'enfronta a un feixisme que cavalca rapidíssim», ha afegit que ha arribat el moment que l'esquerra «perifèrica» conformi un espai per a intentar «sumar de veritat». Perspectives La coalició Ara Repúbliques, que agrupava ERC, Bildu, BNG i Ara Mès va ser la quarta candidatura més votada en les europees de l'any passat, que, com totes, es van celebrar mitjançant circumscripció única. Va obtenir el 4,93% dels vots gràcies a les 855.985 paperetes que va reunir, unes 42.000 més que Sumar, que va quedar en cinquena posició. Vidal (MÉS) ho veu interessant El diputat de Sumar MÉS en el Congrés, Vicenç Vidal, ha dit veure «interessant» la proposta del portaveu d'Esquerra en el Congrés, Gabriel Rufián, de crear un veritable espai «plurinacional» d'esquerres per a concórrer a les pròximes eleccions generals. En declaracions a Europa Press aquest dimarts, Vidal ha apuntat que en el moment en el qual s'hagi d'iniciar aquest debat, l'assemblea de MÉS per Mallorca i des d’Ara Més «es decidirà la fórmula» més adequada. Així mateix, ha posat en valor el paper de la formació ecosobiranista que, al seu parer, és de diàleg entre sobiranistes i l'esquerra espanyola, i ha subratllat que «han fet de pont» amb Compromís o Bildu, així com amb «forces espanyoles». «Esperem que aquestes propostes vagin endavant», ha afirmat Vidal, agregant que tot allò que siguin aliances plurinacionals o confederals des de MÉS ho veuen «amb bons ulls».