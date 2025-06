La Xarxa Educativa es mobilitza contra l'acord PP-Vox: «No toleram aquesta agressió cap a la nostra identitat, cultura i llengua pròpia»

Aquest dijous, 5 de juny, a les 11 hores, la Xarxa Educativa per la Llengua, integrada per més de 30 entitats de la comunitat educativa com associacions de famílies, docents i sindicats, ha fet una roda de premsa a Can Alcover (Palma) per a fer una valoració de l’acord PP-Vox sobre educació i anunciar noves accions.

El passat divendres, 30 de maig, la presidenta Prohens va donar el vistiplau a signar l’acord amb l'extrema dreta en el qual es compromet a implementar unes mesures que afecten molt negativament diversos àmbits, «amb una pèrdua de drets que impacten directament a la nostra identitat com a poble, i que signifiquen un atac frontal a la llengua d’aquesta comunitat autònoma i a la nostra convivència», han assenyalat. En primer lloc, les entitats han constatat que totes les mesures que el Govern del PP durà a terme dins l’àmbit educatiu «se centren única i exclusivament a arraconar la presència de la llengua catalana, pròpia d’aquestes Illes, en els centres educatius». «No es fa cap esment a la posada en marxa d’iniciatives que reverteixen les greus i veritables deficiències del sistema pel que a fa falta de places públiques, infraestructures, gratuïtat, inclusió i dotació de mitjans materials i humans, entre altres», remarquen. Més enllà de l’atac frontal a l’esperit de la Llei de Normalització Lingüística i una vulneració manifesta de l’article 4 d’aquesta llei, i d’acceptar falsedats ja superades sobre les competències de l’alumnat en les llengües cooficials, la Xarxa Educativa apunta que, amb aquest acord, la presidenta Prohens ha romput les seves promeses fetes a la comunitat educativa a la seu del Consolat de mantenir els consensos i de no rompre la convivència lingüística d’aquesta comunitat autònoma. Una vegada llegit el text pactat i escoltades les declaracions fetes durant la seva presentació, les entitats conclouen que el PP de Marga Prohens ha assumit les directrius estatals del partit d’extrema dreta, que pretén impulsar un procés de substitució lingüística amagat darrere un pretès bilingüisme: «L’únic que vol és anar minvant progressivament la presència de la llengua pròpia en els pocs àmbits que, com l’educatiu o la funció pública, s’hi havia assolit certa normalització. L’objectiu és fer que la ciutadania sigui cada vegada menys competent per viure en català i hi renunciem, tornant arraconar la nostra llengua dins l’àmbit domèstic». Finalment, han assenyalat que, des de la comunitat educativa, «no toleram aquesta agressió cap a la nostra identitat, cultura i llengua pròpia. Defensarem l’actual model lingüístic perquè les evidències demostren que és el millor per a l’alumnat. La llengua no és un problema per a les famílies ni l’alumnat, el nostre sistema educatiu en té molts altres i estarem encantats de discutir-los amb la presidenta Marga Prohens per trobar-ne solucions». Així, demanaran una nova reunió amb Prohens, que no va arribar a respondre una primera sol·licitud feta mesos enrere.