Un centenar de residents estrangers de Calvià obtenen el diploma de foraster

Un centenar de residents estrangers de Calvià s'han sumat a la «comunitat hispanoparlant» del municipi en completar el Curs d'Espanyol impartit al CEPA de Magaluf (Centre d'Educació per a Adults). Segons ha explicat l'Ajuntament de Calvià, el curs ha congregat persones d'Alemanya, Armènia, Algèria, Gal·les, Anglaterra, Bèlgica, Estònia, Pakistan, Rússia, Ucraïna, Iran o Canadà, entre d'altres.

El batle de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha fet entrega dels diplomes i ha assenyalat que «els idiomes són eines de comunicació, mitjans per a unir-nos, mai per a separar-nos. I no hi ha millor manera de conèixer una cultura i de conviure amb ella que conèixer la seva llengua». Un discurs que tendria sentit si el curs impartit hagués estat de català, l'única llengua pròpia de Calvià.

Continuant en aquesta línia, Amengual ha convidat els diplomats a «formar part activa de la cultura de Calvià. Sigueu benvinguts a una cultura i a una forma de vida que ja és també la vostra»; en castellà i referint-se en tot moment a una llengua i cultura imposada que arracona cada vegada més el mallorquí.