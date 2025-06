Els treballadors d'IB3 faran vaga

Els treballadors d'IB3 han convocat aturades parcials per protestar per l'incompliment de les mesures d'harmonització horària i la creació d'una nova relació de llocs de feina derivades de l'acord per a la internalització de més de 300 empleats procedents de subcontractes.

Segons ha informat el comitè d'empresa de l'ens públic en un comunicat, les aturades es faran entre les 11.00 i les 14.00 hores i les 15.30 i 18.30 hores del pròxim dimarts i entre les 11.00 i les 14.00 hores del divendres. El primer motiu per convocar aquestes aturades parcials, han assenyalat els treballadors, és l'incompliment del pacte signat amb l'empresa el 4 de desembre de l'any passat. Aquest inclou, entre altres coses, l'harmonització horària de tot el personal i una nova relació de llocs de feina després de la internalització de més de 300 treballadors procedents de subcontractes. El comitè d'empresa d'IB3 ha reclamat que es compleixi l'acord i s'apliquin les condicions laborals descrites en el document però que no han estat aplicades des del gener passat, com són la compensació d'hores extraordinàries i festius. Com a motius per a convocar les aturades també han al·legat la sobrecàrrega de treball, la no cobertura de baixes laborals, l'incompliment de les condicions labors recollides en el Trebep i en el conveni col·lectiu, la falta d'accés del comitè d'empresa al control horari o la falta de regulació de la nocturnitat en les noves contractacions. «També volem acabar amb l'abús i la prolongació indeguda de la contractació eventual i la falta d'accés d'una gran part dels treballadors als beneficis del fons social d'IB3», ha afegit el comitè d'empresa. Els treballadors de l'ens públic han lamentat que les aturades afectaran la programació habitual i esperen tenir la comprensió dels oients i espectadors. «No pot haver-hi una radiotelevisió de qualitat sense unes condicions laborals dignes», han justificat.

Informes del Govern Des del comitè d'empresa d'IB3 s'han declarat «molt enfadats» i «amb motius de sobra» per a mobilitzar-se després de conèixer en els últims dies uns informes de la Direcció General de Funció Pública que afecten el fons del pacte aconseguit el desembre passat. Segons els documents citats pels treballadors, IB3 «no hauria justificat documentalment de manera adequada el procés d'integració». «Aquest comitè d'empresa lamenta que des de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques ara s'intenti deslegitimar la negociació que hem arribat a cap durant mesos per a arribar a un pacte d'integració. Considerem que la negociació està tancada i que s'ha de respectar el que està pactat», han subratllat els treballadors. No és la seva responsabilitat, han apuntat, ni la coordinació entre Funció Pública i IB3 ni la justificació documental del procés. És per això que han reclamat a la consellera del ram, Antònia Maria Estarellas, i a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que s'impliquin per a solucionar el problema «de manera immediata». «Recordem que la internalització es va produir a principis de 2023 i aquest Govern es va comprometre a tenir tancada la integració del personal el 30 de juny de 2024. Farà gairebé un any i no han complert amb la seva paraula», han lamentat des del comitè d'empresa. Cal recordar que el recentment nomenat director general d'IB3, Josep Codony, va assegurar en la seva primera compareixença parlamentària --el passat 15 de maig-- que s'havia reunit amb el Govern per a tractar de culminar el procés d'internalització «com més aviat millor». També va assegurar estar revisant que el procés es fes «amb totes les garanties» després que la Sindicatura de Comptes trobàs múltiples deficiències.