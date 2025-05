Immigrants tutelats, problema del Govern de la Generalitat?

Habemus papam! N’hem menjat a voler d’aquesta frase que ha anat de boca en boca com si tots els que la pronunciaven sabessin llatí. Papa per aquí, papa per allà com si tot el món fos de la seva corda, quan de 9.000 milions d’habitants només n’hi ha 1.400 que sigui de la corda de l’agustinià. Jo preferesc ser dels altres 7.600 milions. D’aquesta manera, a mi m’ha estranyat molt tanta cerimònia, quan els més creients de fora del conclave i un a un els que anaven sortint, una vegada haver sortit Lleó XIV, anaven explicant que havia estat obra de l’esperit sant, que si l’esperit sant per aquí, que si l’esperit sant per allà, i que només en 4 votacions havia pogut sortir la «fumata» blanca. I jo, pensava, com va ser possible aquella vegada que es varen torbar tres anys a posar-se d’acord que l’esperit sant no hi fes res? També pensava que si tot és tant senzill, per què no surten tots del conclave i deixen tancat allà dins l’esperit sant i en el temps de fer dues alenades, ja hi hauria nou papa? Però després he pensat que tot en aquesta religió és igual, quasi res és racional, tot és invenció per manipular. Quan la majoria de les coses són incomprensibles idò te les has de creure, pel principi d’autoritat divina, per allò que han convingut que fos aquesta cosa de creença a cegues, i ho han confirmat amb la paraula «fe», que significa creure en coses, persones, déus i fets irracionals. I així veurem que continuen parlant d’un papa, que en la seva entrada triomfal, no ha fet cap referència ni a la guerra d’Ucraïna, ni a la de l’Índia, ni a la de Gaza, ni als conflictes terrenals reals i racionals existents. S’ha ornamentat amb la paraula pau, que tot anirà bé i que déu proveirà. Quanta mentida! Quanta desídia! Quanta foscor! Continuarem vivint en un món ple d’inseguretats i farcit d’injustícies! Quina llàstima!

Al Parlament de la Generalitat, fa poc temps, uns quants partits de l’oposició varen interpel·lar la consellera de Drets Socials de la Generalitat, perquè explicàs què passava amb les irregularitats denunciades de la direcció general d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència. S’havia denunciat que aquest organisme havia atorgat ajudes a joves tutelats que no complien els requisits i que s’havia fet per beneficiar terceres empreses. Precisament una diputada de Vox havia demanat a la Consellera quants d’aquests joves continuen rebent una «paga» al Principat i en no obtenir resposta, Vox havia denunciat la falta de transparència entre la DGAIA i les empreses que es dediquen a tutelar menors, quan moltes d’aquestes empreses es troben vinculades a exalts càrrecs del Govern del PSOE155ERComuns. Es va demanar la depuració de responsabilitats sobre els 154 contractes assenyalats com a irregulars per la sindicatura de comptes i també sobre els 100 milions gastats en contractes a dit i sense empara en centres de menors de 2016 a 2020. També s’han demanat explicacions sobre la destitució de la directora de la DGAIA, nomenada fa devers mig any pel govern actual. Tot això ha estat respost amb una negativa a comparèixer en comissió per explicar-ho. La consellera Martínez ha respost amb evasives a Vox, i s'ha negat a informar sobre els joves que continuen rebent una «paga» i s’ha limitat a dir que eren conscients que havien de revisar certes qüestions, com s’estava fent, i es comprometia a continuar fent-ho. Aquí Vox ha assegurat que els doblers que es «regalen a immigrants il·legals» formen part de la vidriola que s’hauria de tenir per atendre les necessitats existents de les famílies vulnerables, dels nins en perill de pobresa i de les persones posseïdores de qualsevol dependència. La Generalitat va destinar l'any passat 115,4 milions d'euros per a joves tutelats i extutelats i la intervenció de la consellera no ha fet més que evidenciar que les irregularitats en la DGAIA durant l'etapa d'ERC s'han convertit en un problema per al PSC155.