Rebuig a l’Ironman Mallorca pel «greuge que representa per als residents» i «per l’ús abusiu de les infraestructures públiques»

Una vegada més, la ciutadania es veurà atrapada per un esdeveniment privat aquest cap de setmana, organitzat amb finalitats lucratives, que convertirà bona part de les nostres carreteres en espais d’ús exclusiu per a una minoria privilegiada. «L’interès general queda sotmès als interessos econòmics d’un sector molt concret», ha denunciat Alternativa per Pollença aquest divendres.

Tal com ja han denunciat veïnats de diverses localitats —des d’Alcúdia fins a Pollença, passant per Inca, Muro o sa Pobla—, aquest esdeveniment suposarà durant hores l’aïllament de moltes persones, amb greus conseqüències sobre la mobilitat, l’accés a serveis sanitaris i l’activitat laboral. «No estam parlant d’un esdeveniment amb arrelament social, sinó d’un negoci turístic disfressat de promoció esportiva, imposat a la força a la població resident», apunten.

«Aquesta situació és encara més greu si tenim en compte que curses com l’Ironman contribueixen a una nova forma de massificació primaveral que en cap cas redueix la pressió turística, sinó que simplement l’avança en el calendari, amb impactes ambientals i socials igualment negatius», ha remarcat Alternativa per Pollença.

Els preocupa, també, que es faci ús de serveis públics i cossos de seguretat per a garantir el desenvolupament d’un esdeveniment privat, mentre es desatén les necessitats quotidianes dels municipis: «És del tot inacceptable que les institucions, especialment el Consell de Mallorca i el Govern balear, actuïn de facilitadors d’aquestes iniciatives, obviant el malestar ciutadà i el deteriorament del benestar col·lectiu».

Per tot plegat, Alternativa per Pollença exigeix una revisió profunda dels criteris amb què s’autoritzen aquests esdeveniments: «Propostes com l’Ironman s’han de sotmetre a avaluacions rigoroses d’impacte social i ambiental, on es tingui en compte la veu de la ciutadania i no només els interessos d’empreses patrocinadores».

«Mallorca no pot continuar funcionant com un parc temàtic al servei del turisme. És hora de defensar el dret dels residents a viure, circular, treballar i accedir als serveis essencials amb normalitat. És hora de dir prou. Mallorca ha de ser per a qui l’habita, no només per a qui la consumeix», han conclòs.