Promouen un boicot a Mercadona: «Ens vol vendre les patates de la colonització, fetes per israelians a terres palestines robades»

El col·lectiu Mallorca per Palestina ha publicat un vídeo a un supermercat Mercadona de Mallorca on han fet una acció per a denunciar que l'empresa ven patates amb origen Israel.

«Mentre Israel mata Gaza de fam, aquí, Mercadona, ens vol vendre les patates de la colonització, fetes per colons israelians a terres palestines robades i envasades per Illacamp SAT - Refrigerats Illacamp SL a la nostra illa. Boicot Israel! Boicot Mecadona!», han explicat. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mallorca per Palestina (@perpalestina) Un altre col·lectiu en defensa dels palestins, Ciutadans per Palestina, també ha posat en marxa una campanya per a conscienciar els habitants de Mallorca sobre les empreses com Illa Camp o Agromart relacionades amb el sector primari que «no tenen escrúpols de fer negoci amb Israel tot i la que cau». «Illa Camp (sa Pobla), que s'anuncia com a empresa de producte local i Km 0 ven el fruit que es cultiva a terres robades als palestins i que ajuda a finançar el genocidi. Demanam un boicot actiu contra els productes d'Israel que hi ha a l'illa, en especial les empeses que diuen vendre 'producte local' però venen genocidi, com també és el cas de fruits secs que ven Agromart», assenyalen. Els col·lectius demanen el cessament de la importació de productes d’Israel, cosa que demanen centenars d’usuaris a través de les xarxes, des l’escalada del genocidi. «Deixar de finançar les empreses israelianes és una forma de lluita contra el genocidi i l'ocupació. Si ve d'Israel, no és Km 0: boicot a Illa Camp, Boicot a Mercadona, Boicot Israel!», remarquen.