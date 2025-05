Premiar catalanòfobs, virtut o vici?

Som l’únic país català que no ha patit l'apagada general. Qualque avantatge havíem de tenir. En tenim pocs, però ja podem comptabilitzar aquest. Això sí, hem pogut esser espectadors, perquè no es parlava d’altra cosa, de totes les conseqüències que produïa l’apagada a la península ibèrica. També hem sabut, perquè Ayuso i Feijóo ens ho han fet a saber, que Sánchez era el culpable de l’apagada. També hem sabut que el Govern de l’Estat no va informar a temps. Ni són capaços d’aturar l’apagada, ni tampoc ho són d’informar-ne. L’extrema dreta, el Sr. Abascal, també ho té ben clar, la culpa és de Sánchez. Resulta que a quasi una setmana del desastre lumínic, encara no se sap per què es va produir. Això en temp de la intel·ligència artificial. Molta intel·ligència i poques solucions. A casa nostra i a Jubilats per Mallorca n’hi ha que se’n van a trescar món, com a mínim desapareixen. Destaca el gran activista Manel Domènech, que passejava la seva barba per tots els indrets on s’havien de reclamar drets humans. N’hi ha que pensen que continuarà reclamant-ne per allà on és ara mateix. Jo crec que com que s’ho ben mereixia està descansant per a sempre el son etern. Aquell son que tots tendrem i amb el qual quedarem igualats sense cap tipus de diferència terrenal. No patiu, quan ens correspongui, tendrem aquest son. A nosaltres només ens queda esperar si pensam o no tenir-lo prest o retardar-lo al màxim.

Ràdio Nacional d’Espanya ha fet públic el palmarès de la 69a edició dels premis Sant Jordi. Si ja havíem explicat que Carmen Maura, aquella de la qual es coneix el seu odi contra Catalunya, que havia estat guardonada amb el premi a la Trajectòria. Ara també hem sabut que s’ha premiat una altra persona ben catalanòfoba. Aquesta és Karla Sofia Gascón, membre de l’elenc d’Emilia Pérez, la qual rebrà la Rosa de Sant Jordi a la millor pel·lícula internacional. Aquest premi s’obté després de la votació dels espectadors i oients de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE). Aquesta actriu va perdre reconeixements internacionals perquè es varen fer públics tuits antics de Gascón en els quals criticava l’Islam i defensava Hitler, i a més, es mostrava contrària als moviment Black Lives Matter i contra el «wokeisme» de Hollywood. Però també tenia tuits que no varen transcendir tant, però que varen existir com el que deia dels catalans que existien moltes «ratas nacionalistas catalanas». I ja que hi som, vos transcriuré un fragment d’unes declaracions de Carmen Maura parlant dels catalans en què deia: «Cada vez que veo que para conquistar a los catalanes les están dando dinero, me pone negra. Porque precisamente no es la comunidad que más lo necesita. Si acaso es la comunidad que más gasta en tonterías. Vamos a un festival y ves una oficina española y otra catalana. Y lo de las embajadas. No, no es así. Vamos a solucionar que haya trabajo para todo el mundo, vamos a recibir a la gente de las pateras como dios manda... Me pone negra. Todo eso hace que los otros vayan con las banderitas». Amb aquest panorama de la continuació de l’odi contra els catalans i la mort de molts de defensors de la nostra identitat catalana, com el puntal Domènech, els qui sobrevivim ens queda molta feina a fer. Ulls ben espolsats i endavant ses atxes!