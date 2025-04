Aquests dies impregnats de religiositat encara amb les recents festes de Pasqua passades i la mort del Papa Francesc, em ve al cas haver observat que la presidenta de la CAIB, Sra. Marga Prohens, sol lluir ben visible sobre el seu pit una creu, vistosa, grosseta. No vull dir que ho faci, mostrar aquest símbol, dins un àmbit privat, que supòs que també, ho fa en seu parlamentària i en allò que és oficial al seu càrrec.

Em ve al cap el fet que un diputat adscrit a qualsevol altre grup, o directament un Honorable President del Parlament de les Illes Balears, li entomàs allò de voler-la obligar a amagar aquell símbol, que no el pot mostrar en sessió parlamentària, vaja, utilitzant els mateixos arguments, grunys, que emprà l'ultracatòlic d'extrema dreta, Gabriel Le Senne, president del Parlament de les Illes Balears gràcies al pacte PPVox, a les diputades que mostraven una foto de les germanes Pasqual i Aurora Picornell, que no varen ser crucificades però sí, no fa tant, torturades, probablement violades i finalment assassinades i fetes desaparèixer pels franquistes ultracatòlics. I ja no diguem que li anassin a arrabassar directament la creu del pit per tirar-la en terra a la creu de na Prohens, de la mateixa manera que el President del Parlament de les Illes Balears rompé i tirà la foto de les dones víctimes franquistes.

Aquesta foto tenia ni més ni pus la força d'un símbol, de la mateixa manera que el deu tenir la creu de la Sra. Prohens, que ves a saber que no sigui també per recordar-nos «quina creu els donaré!». Vista la mala barrumbada que rep la nostra llengua, la nostra identitat, el nostre medi ambient i qualitat de vida i, com no, la laïcitat no respectada que proclama la seva constitució.

La laïcitat obligada per la constitució espanyola diu que cap confessió tendrà caràcter estatal. Això vol dir, al meu parer, que un càrrec oficial d'una Institució de l'estat espanyol, que toca representar a tota la diversitat de creences religioses, agnòstiques, atees o apòstates hauria de respectar aquesta laïcitat.

Lluny d'això, el Govern de les Illes Balears, de la que la Sra. Prohens és Presidenta, el dia de Pasqua publica al seu post oficial: «La mort ha estat vençuda i la vida triomfa en Crist ressuscitat. Al·leluia, al·leluia, al·leluia! Bon dia de Pasqua!» I una espelma i un coret vermell a devora.

Simplement transcriure una de les respostes, pública igualment, que aquest post va motivar: «Què heu fumat? Patètic. Amb els meus imposts he de pagar això? Qui és responsable d'aquest post, el 'community manager' del Govern de les Illes Balears o és una decisió presa per l'equip de govern? L'equip de govern de l'Ajuntament de Sineu és del mateix color ha fet un post ben decent, que hauria fet qualsevol partit. Tant vos costava dir 'Molts d'anys' o 'Bones Festes' o similar?... ridícul i per fer-ne befa, ficar 'al·leluies' i tot això en un missatge dirigit indistintament (perquè el festiu és per a tots) a un empresari àrab del Parc BIT, una científica atea de la UIB, un cambrer hindú de la barriada de Santa Catalina, o una ciutadana sineuera agnòstica. Deplorable».

«No hase falta desir nada más». Gràcies