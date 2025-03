Guillem Solivellas Reynés, un gran bon home

El proppassat vint de març en Guillem ens va deixar. Encara no me’n puc avenir, i com jo moltes amigues i amics, que l’acomiadàrem conjuntament amb la seva família.

En Guillem havia estat pilot d'Aviació i deixà una gran empremta a qui treballà amb ell,-no és així Catalina R?. Una persona propera amb tota la tripulació, sempre respectuosa i valorant la feina que a cadascú corresponia.

Interessat per tot allò que fa referència a les noves tecnologies, es formà en informàtica i a la manera d’un gran professional no deixà mai de continuar la formació, no només en tot allò del programari lliure, també en altres disciplines, com a alumne de la universitat de majors de la UIB.

Fou el meu mestre, generós i pacient, en l’ús del softcatalà, dels programes lliures de Linux, del sistema UBUNTU. En escriure aquestes lletres, en obrir cada dia l’ordinador, se’m fa present en Guillem i la seva incansable capacitat de resoldre dubtes, de connectar-se per resoldre problemes, sense cap emperò.

Va ser gran divulgador de la cooperativa SOM ENERGIA. Gràcies a ell tenim plaques solars a ca nostra i a moltes cases de les seves amistats, i de gent desconeguda també, propagador entusiasta a les diverses Fires dels pobles de Mallorca, on coincidírem molt, nosaltres amb la paradeta de les Fundacions Darder Mascaró.

D’aquesta Fundació, fou membre de l’equip de redacció de la revista digital https://laltramirada.cat. Treballàrem junts, i aprenguérem junts a penjar els articles, els pdfs, -ell més que jo com podeu imaginar, en una paraula, la composició, penjar al web, tenen el copyright d’en Guillem. Sempre investigant, cercant, noves eines per fer-la més atractiva, més assequible.

En Guillem era una persona compromesa en la transformació de la nostra societat, a través d’accions quotidianes, com això mateix d’estendre l’ús de les energies renovables, de manera coherent amb allò que creus. O exercint la solidaritat infatigable amb aquelles persones que més la necessiten, aquí i a fora, com és el seu voluntariat al Casal Solidari Gent del Món del seu poble.

Compromès en la defensa de la llengua catalana, del país, del territori, lemes de la seva Obra Cultural Balear, sense defallir en la seva militància per aconseguir el creixement de la implantació de la nostra cultura en la nova realitat de la societat multicultural que tenim ara. Gran glosador, ens regalava una glosa a les amigues i amics en els nostres aniversaris, en les festes assenyalades.

En Guillem era company de MÉS per Marratxí, entusiasta seguidor de la vida municipal, exigent als representants públics en el compliment dels compromisos adquirits davant la ciutadania. Demanant més i més implicació en l’extensió de les energies renovables des de les institucions.

Finalment, en Guillem era un gran bon home, honest per damunt de tot, coherent en les seves idees, generós i molt respectuós en les relacions humanes. Gran company de vida de na Cisca, dels seus fills i filles, de les seves germanes, mare, de tota la família en una paraula.

En Guillem era amic meu, mestre, company de militància política, cultural, social. Continuarà present en el nostre record, perviurà com un exemple de gran bon home que ha partit de manera exemplar i coherent com ell volia.